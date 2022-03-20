Паническая атака: как себе помочь, рассказал психолог

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О повышенной тревожности, «панических атаках» и том, как с ними справиться, корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с психологом из Северо-Казахстанской области Дмитрием Агаповым.

По словам Д.Агапова, в период пандемии с так называемыми «паническими атаками» столкнулось большинство переболевших коронавирусом. Однако не во всех случаях нужна помощь психолога. Сначала нужно выяснить причину возникновения такого состояния.

- Как распознать «паническую атаку» и не спутать ее с другим состоянием?

- Возникает ощущение, словно ты умираешь. Да-да, не преувеличиваю. Человек ощущает все симптомы близкой гибели, вызывает «скорую», а врачи говорят, что нет причины для беспокойства, достаточно выпить успокоительного. Как такого диагноза «паническая атака» не существует. Часть «атак» не объясняется с биологической точки зрения. Люди могут пройти несколько кругов врачей и обследований, но причин для подобного состояния нет.

- Что же тогда вызывает «паническую» атаку?

- Давайте разбираться. Есть соматопсихические реакции – сигналы нервной системы идут от тела к психике. Например, если у человека есть проблемы с сердцем, то оно посылает сигналы в нервную систему и появляются какие-либо симптомы. Здесь врачи найдут причину. Есть же психосоматические реакции, когда из тревоги сигналы идут от нервной системы к телу. Тревога проявляется через телесные ощущения и дает симптоматику, как у какого-либо заболевания. В таких случаях грамотные врачи отправляют к психологу или психотерапевту. Возможен перекос и в сторону психологизации, когда говорят, что все проблемы от нервов, на самом же деле есть проблемы в работе щитовидной железы или с уровнем ферретина. Важно всегда искать соотношение биологических и психологических факторов. Есть мнение врачей, что «паническая атака» - это симпато-адреналиновый криз. Активизируется симпатическая часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за возбуждение, возникает тревога. Происходит это из-за мыслей. Второе – из-за крайнего истощения нервной системы и организма в целом. Мозгу не хватает энергии, питательных веществ, кислорода. В такой момент он думает, что умирает и включается симпато-адреналиновый криз. Выброс адреналина – сердце начинает биться быстрее – дыхание учащается. Это все воспринимают как инфаркт, инсульт и так далее, хотя это не так. И это будет происходить снова и снова, если не поменять образ жизни и мыслей. У одной из моих пациенток возникали «панические атаки» из-за тяжелого морального климата в коллективе и негативного мышления.

- Почему у переболевших коронавирусом часто возникают «панические атаки»?

- Сейчас уже накапливается материал о том, что коронавирус сильно влияет на нервную систему. Во-вторых, после любого инфекционного заболевания бывает период истощения организма. «Атаки» же легко возникают на фоне истощения, мы бы этом говорили только что. К тому же на нервную систему во время заболевания воздействует сам коронавирус. Поэтому легко возникают тревожные расстройства, депрессии.

- «Панические атаки» возникают и у женщин, и мужчин?

- Да, мужчины тоже испытывают «панические атаки». Здесь нужно учитывать психотип личности. В психосоматике принцип «где тонко, там и рвется». Если человек тревожный, с негативным мышлением, то такой тип склонен к депрессии. Есть люди зависимого типа, у которых напряжение «выстрелит» в зависимость алкогольную, наркотическую. «Панические атаки» характерны для людей с базовой эмоцией «тревога», эмоциональных, реагирующих на любые раздражители. Но «атаки» бывает «пробивают» и толстокожих людей. Обычно это трудоголики, предприниматели, которые переживают за потерю контроля над бизнесом, годами не бывают в отпуске.

- Как поступить человеку, который понимает, что его настигла «паническая атака»?

- Важно понять, что на самом деле не умираешь. Когда врачи говорят человеку с «панической атакой», что все хорошо, люди часто не верят. Ему кажется, что он не находит поддержки, ему никто не хочет помочь. Чаще всего это случается при первой «панической атаке». Первое, что нужно сделать – попробовать подвигаться. Некоторые не могут выйти из дома, кстати. Но нужно физическое напряжение, адреналин переработать. Второе – делать длинные выдохи. Если вдох преобладает над выдохом, то это активация симпатической нервной система, а она и так активирована. Нужно прям заставить себя выдыхать длиннее. Так активируется парасимпатическая часть нервной системы, которая отвечает за расслабление. Тренировать дыхание желательно до наступления «атаки».

- И последнее – чек-лист для человека, столкнувшегося с «панической атакой»?

- Первое – обращение к врачу. Нужно исключить или подтвердить биологические факторы. Иногда способствуют возникновению «панических атак» нарушения в шейном отделе позвоночника, которые приводят к ухудшению питания головного мозга. Не надо проходить три-четыре круга врачей, одного достаточно. Если есть проблемы со здоровьем, заниматься ими. Второй шаг – обращение к психологу, психотерапевту и работа с внутриличностными проблемами, образом жизни. Как профилактика – заниматься собой, не копить внутреннее напряжение. Во времена Фрейда невроз был преимущественно истерическим в силу особенностей эпохи, существовавших запретов. Сейчас же время достижений. Все стремятся к каким-то высотам и истощают себя. И преобладает астенический невроз, много стало тревог и «панических атак».