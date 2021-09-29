Пандусы без поручней, неработающие подъемники – мониторинг доступности соцобъектов прошел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассказали о результатах работы мониторинговой группы по улучшению и адаптации соцобъектов для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Мереке Мухамедьяров сообщил, что в этом году мониторинговая группа посетила 259 объектов.

«В большинстве случаев установленные пандусы не соответствуют установленным строительным нормам по ширине, длине, продольному уклону, отсутствуют поручни или их высота не соответствует нормам. Имеющиеся установленные подъемные устройства тоже не соответствуют нормам. В частности, отсутствует навес, между подъемником и верхней ступенью лестницы нет соединительной площадки. Это делает невозможным съезд с него на инвалидном кресле-коляске. Имеются барьеры на пути передвижения в виде бордюров», - рассказал М. Мухамедьяров.

Нормы не соблюдаются и в санитарно-бытовых помещениях. Перед зданиями не предусмотрены парковочные места для транспорта инвалидов, перед лестничными маршами при входе в здание отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Отсутствует информация о наименовании учреждения шрифтом Брайля.

Заведующая отделом политической работы областного филиала партии «Nur Otan» Гульнара Халыкова привела примеры.

«Медпункт в селе Чапаево Кызылжарского района не выдерживает никакой критики. Вывески на объекте нет. То есть, найти его самостоятельно не удастся, если вы не житель села. Здание приспособленное, старый дом. Но доступность необходимо обеспечивать в любых зданиях. Кроме санитарки, в медпункте никого нет. Но данный объект стоит на адаптацию в этом году», - сказала Г. Халыкова.

Она рассказала, что при проектировании новых зданий пандусы являются обязательным условием. Это могут быть железобетонные, металлические или модульные конструкции с поручнями, отвечающие всем требованиям безопасности.

«У нас же в лучшем случае есть доступ в подъезд, попасть на первый этаж не представляется возможным. Почему-то при составлении ПСД эти моменты не учитываются. В Кызылжарском районе, в ауле Бесколь, в новом пятиэтажном доме есть пандус, в подъезде установлены подъемники. Но самостоятельно регулировать работу подъемника невозможно, некому опустить платформу и привести ее в движение. Мы хотели получить ответ на этот вопрос у отдела ЖКХ, однако представители не сочли нужным встретиться с мониторинговой группой», - рассказала Г. Халыкова.

В селе Смирново Аккайынского района строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Члены мониторинговой группы посмотрели проектно-сметную документацию и не увидели доступности объекта для людей с ограниченными возможностями.

«Даны рекомендации по выявленным нарушениям со сроком исполнения до конца текущего года. В случаях неисполнения рекомендации мониторинговая группа направляет обращения в департамент для принятия мер. На их основании специалисты проводят внеплановые проверки, по результатам которых принимаются меры административного характера», - добавил М. Мухамедьяров.

Он напомнил, что за нарушение законодательства о социальной защите инвалидов в виде необеспечения доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 50 МРП, или более 145 тысяч тенге, на субъектов малого предпринимательства – в размере 120 МРП (350 тысяч тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 МРП (583,4 тысячи тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП (более 1,1 млн тенге).

По словам М.Мухамедьярова, до конца 2025-го года по области мониторинг пройдет на 1 295 объектах.



