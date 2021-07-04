Пандемию нельзя недооценивать, нужно работать на опережение - Асет Калиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области активно проводится вакцинация населения. О том, как это происходит, а также о значении вакцинации для избавления от коронавирусной инфекции, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович, какова ситуация с КВИ в нашем регионе на сегодняшний день?

- С начала года в Жамбылской области отмечалось планомерное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, периодами с подъемом. К июню ситуацию удалось стабилизировать. Этого удалось достичь благодаря сохранению противоэпидемических мероприятий и началу массовой вакцинации. При этом, как известно из средств массовой информации, в ряде стран Европы, в отдельных регионах соседней России сейчас отмечается резкий рост случаев COVID-19, появление новых разновидностей вируса. В этих регионах вновь вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. Кроме роста случаев заболеваний, отмечается увеличение доли тяжелых форм болезни.

Так, в столице Казахстана обнаружили вероятность мутации, характерной для штамма «Дельта», впервые выявленного в Индии. Этот штамм обладает высокой контагиозностью, он на 60 процентов заразнее уже обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом, составляющим семь дней. Инфицированные испытывают сильные боли в суставах и животе, тошноту и рвоту. Заболевание может привести к глухоте. Мы проводим превентивную необходимую работу по подготовке медицинских кадров, обеспечению полной готовности коечного фонда, подготовке трехмесячного запаса лекарств. На данный момент подготовлено 1 535 койко-мест, в том числе 157 в реанимационных отделениях. Есть возможность дополнительно развернуть 3 225 койко-мест, из них 344 – в реанимации.

- Будем надеяться, что наша область готова во всеоружии встретить «индийский» штамм. А сколько жамбылцев на данный момент уже получили прививки от COVID-19?

- Жамбылская область была в «красной зоне» распространения COVID-19, теперь переместилась в «зеленую». Но это не повод для самоуспокоения, необходимо соблюдать соответствующие санитарно-эпидемиологические требования и, конечно же, вакцинироваться. На 3 июля в Жамбылской области 200-тысячным жителем, получившим статус вакцинированного, стала 83-летняя жительница Тараза Орынша Елшибаева. В целом население нашей области составляет более миллиона жителей, и всего для создания коллективного иммунитета планируется охватить вакцинацией 582 тысячи жамбылцев. Поэтому уже можно сказать, что мы подходим к серединной отметке. В последнее время темпы вакцинации несколько увеличились. У нас есть достаточный запас вакцины и прививочных пунктов. А у жителей есть выбор какой вакциной привиться. В наличии вакцины производителей Казахстана, России, Китая.

- Да, люди уже начали понимать, насколько опасен этот вирус…

- Действительно, коронавирусная инфекция представляет собой значительную эпидемиологическую опасность тем, что быстро распространяется, заражая большое количество людей. И может дать тяжелые осложнения.

Коронавирус 2019-nCoV относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Однако за этот период коронавирус приобрел свойство возникновения новых штаммов мутации с агрессивным воздействием на человека. Вирус COVID-19 вызывает полиорганное поражение головного мозга, желудочно-кишечного тракта, поражаются сосуды сердца и почек. Но наиболее распространенным клиническим проявлением новой коронавирусной инфекцией является поражение дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Примечательно, что изменения, которые произошли в легких, уже после перенесенной пневмонии могут сохраняться довольно долго, так как результат воспаления - это фиброз. Возникшие при этом фиброзные изменения в результате действия вируса наиболее тяжело поддаются лечению. Однако адаптационные возможности организма при правильном подходе у пациента, могут полностью клинически восстановиться. В этих целях Жамбылской области прошлой осенью открыт реабилитационный центр для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию.

- Какой урок всем нам, обществу можно вынести из всей этой пандемии?

- Основной урок пандемии - ее нельзя недооценивать, нужно работать на опережение. Вирус стал более агрессивен, заразиться им проще, и что еще важно, в ряде случаев он устойчив к методам лечения. То есть лечить становится все сложнее и сложнее.

- Как защититься от этой напасти?

- Чтобы уберечь себя и близких от заражения и избежать ухудшения ситуации в нашей области, необходимо всем ответственно выполнять все противоэпидемические мероприятия. Это ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, личная гигиена.

Самым эффективным способом защиты остается вакцинация, у которой есть четкие противопоказания и в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2 - 3%. Всем остальным она, безусловно, показана. Уже появились первые данные об эффективности вакцинации в научной литературе. Так, у вакцинированных, вне зависимости от вида вакцины, заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у не привитого человека составляет 90%, а у вакцинированного - всего 3%. Осложнения у привитых встречаются в 15 раз меньше. Даже при заболеваемости вакцинированных коронавирусная инфекция протекает значительно легче, без тяжелых осложнений. И это уже доказанный факт!

Вакцинация - это защита для каждого человека отдельно и общества в целом. Пройти вакцинацию можно в любое удобное время в поликлиниках и передвижных мобильных пунктах. Призываю всех жителей Жамбылской области, всех казахстанцев позаботиться о своем здоровье, своих близких и друзей.

- Асет Аскерович, у Вас есть личный опыт заболевания коронавирусной инфекцией? И что Вы можете сказать нашим читателям на основании личного опыта?

- Перенеся лично COVID-19 в 2020 году, не на словах знаю, как тяжело действует на организм эта новая коронавирусная инфекция. Поэтому в этом году сразу вакцинировался, побочных реакций не было.

Остановить распространение коронавирусной инфекции – наша общая задача. И добиться этого можно только в том случае, если каждый будет соблюдать установленные правила и придерживаться рекомендаций. Мы, врачи, готовы всесторонне помочь всем желающим вакцинироваться и сопровождать по ходу всех процессов вакцинации. Сделайте свой выбор в пользу себя, своих родных, сделайте свой выбор ради нашего общества - получите прививку. Берегите себя и своих близких!

- Спасибо за беседу!