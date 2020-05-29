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Пандемию и мирный процесс в Афганистане обсудили дипломаты ЕС и Центральной Азии

29 Мая 2020 13:49
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Пандемию и мирный процесс в Афганистане обсудили дипломаты ЕС и Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг, 28 мая, состоялась видеоконференция генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмидт с пятью заместителями министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В ходе онлайн-консультаций стороны обменялись мнениями о динамике развития региона, последствий пандемии коронавируса и продвижении мирного процесса в Афганистане.

Х. Шмидт выразила солидарность с регионом, отдельным странам которого, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, ранее ЕС предоставил помощь для борьбы с негативными социально-экономическими последствиями из-за коронавируса.

Европейская сторона подчеркнула важность поддержания открытого перемещения основных товаров и услуг в регионе, в том числе критически важных медикаментов и продуктов питания, приветствуя при этом региональное сотрудничество для снижения последствий ограничений на границах.

Х. Шмидт подчеркнула приверженность ЕС развивать сотрудничество с регионом, в частности, в содействии устойчивой взаимосвязанности, безопасности и управлению водными ресурсами, изменению климата и окружающей среды.

Участники видеоконференции, как сообщается, подчеркнули свою приверженность содействию мирному процессу в Афганистане и наряду с глобальным призывом ООН призвали к прекращению огня.


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Ключевые слова: Центральная Азия, Евросоюз, Афганистан, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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