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    06:30, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить - глава ВОЗ

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    БЕРЛИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией коронавируса, включая медицинские, однако эти возможности не используются должным образом. Об этом заявил в воскресенье генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество добиться к концу года не менее чем 40%-ного охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Выступая на проходящем в Берлине Всемирном саммите здравоохранения, Гебрейесус сказал, что ему очень часто задают вопрос о том, когда завершится пандемия.

    «Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», - отметил глава ВОЗ, добавив, что у мирового сообщества «имеются все необходимые инструменты», в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины, для победы над пандемией.

    «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо. Еженедельно умирают почти 50 тыс. человек, и пандемия далеко не закончена. И это только те смерти, о которых поступают сообщения», - констатировал гендиректор.

    Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от коронавируса не менее 40% населения каждой страны к концу 2021 года. Эта цель достижима «только в том случае, если заявления стран и компаний, контролирующих поставки (вакцин), будут соответствовать их действиям», подчеркнул Гебрейесус. Он призвал государства, в которых уже достигнут 40-процентный охват прививками, включая все страны G20, в приоритетном порядке поставлять препараты международному механизму COVAX и Африканской целевой группе по приобретению вакцины (AVAT).

    «Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено», - сказал глава ВОЗ.


    Теги:
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