Пандемия выявила нехватку отраслевых журналистов – Кемелбек Ойшыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году МИОР РК определило приоритетом подготовку отраслевых журналистов. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, выступая на панельной сессии «Пандемия и кризис доверия к СМИ» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии выявилась необходимость в сильных отраслевиках. Когда видим журналистов, которые глубоко разбираются и понимают ту или иную тематику, это помогает глубже раскрыть те или иные аспекты любой отрасли. Особенно нам важны были журналисты, которые глубоко разбираются в медицинской тематике, потому что от того, насколько качественно журналист сможет разъяснить населению информацию, от этого зависит спокойствие в обществе и доверие к СМИ и журналистам», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

Вице-министр добавил, что, к сожалению, в период пандемии были «эксперты», которые выступали и рассылали разные тревожные ролики, чем сеяли определенную панику среди населения.

«Если бы у нас было достаточно отраслевых журналистов, то эта ситуация могла бы немного нивелироваться. Министерство в этом году определило приоритетом готовить именно отраслевых журналистов», - подчеркнул Кемелбек Ойшыбаев.