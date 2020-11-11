+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 8 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пандемия выявила нехватку отраслевых журналистов – Кемелбек Ойшыбаев

11 Ноября 2020 18:40
Поделиться:
Пандемия выявила нехватку отраслевых журналистов – Кемелбек Ойшыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году МИОР РК определило приоритетом подготовку отраслевых журналистов. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Кемелбек Ойшыбаев, выступая на панельной сессии «Пандемия и кризис доверия к СМИ» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О новых случаях заболевания коронавирусом рассказали в СКО
На фоне коронавируса участились случаи рецидива хронических заболеваний - эндокринолог В условиях пандемии официальные СМИ стали основным источником информации - Кемелбек Ойшыбаев Коронавирус выявили у прилетевшего из Шарм-эль-Шейха в Нур-Султан пассажира

«В условиях пандемии выявилась необходимость в сильных отраслевиках. Когда видим журналистов, которые глубоко разбираются и понимают ту или иную тематику, это помогает глубже раскрыть те или иные аспекты любой отрасли. Особенно нам важны были журналисты, которые глубоко разбираются в медицинской тематике, потому что от того, насколько качественно журналист сможет разъяснить населению информацию, от этого зависит спокойствие в обществе и доверие к СМИ и журналистам», - сказал Кемелбек Ойшыбаев.

Вице-министр добавил, что, к сожалению, в период пандемии были «эксперты», которые выступали и рассылали разные тревожные ролики, чем сеяли определенную панику среди населения.

«Если бы у нас было достаточно отраслевых журналистов, то эта ситуация могла бы немного нивелироваться. Министерство в этом году определило приоритетом готовить именно отраслевых журналистов», - подчеркнул Кемелбек Ойшыбаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив