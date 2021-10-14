Пандемия выдвинула на передний план проблему о психическом здоровье - доктор Кэролайн Кларинваль
В своем приветственном слове к делегатам конференции д-р Кэролайн Кларинваль Caroline Clarinval руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстан отметила, что психическое здоровье на сегодняшний день является одной из самых больших нерешенных проблем здравоохранения во всем мире.
«Мы слишком долго хранили молчание о психическом здоровье, а пандемия COVID-19 только усугубила эту проблему, выдвинув ее на передний план среди проблем здоровья, которыми нельзя пренебрегать», - сказала она.
Доктор Кэролайн Кларинваль также подчеркнула, «что проблемы психического здоровья могут затронуть каждого независимо от его возраста, пола, национальности или социального положения. Поэтому важно и нужно поднимать вопросы ментального здоровья на разных уровнях: дома, на работе, в школе, так как это касается всех нас».
Глава казахстанского офиса ВОЗ рассказала, что в настоящее время нарушения психического здоровья наблюдаются у более чем 150 миллионов жителей Европейского региона ВОЗ и не все имеют доступ к получению своевременной помощи специалистов. В целях устранения существующих пробелов и решения проблем в оказании психолого-психиатрической помощи ЕРБ ВОЗ учредило Общеевропейскую коалицию по охране психического здоровья.
Фото: astanatimes.com