Пандемия выдвинула на передний план проблему о психическом здоровье - доктор Кэролайн Кларинваль

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит международная научно-практическая конференция «Ментальное здоровье и COVID-19» с участием специалистов в области психиатрии и психологии из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии и других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем приветственном слове к делегатам конференции д-р Кэролайн Кларинваль Caroline Clarinval руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстан отметила, что психическое здоровье на сегодняшний день является одной из самых больших нерешенных проблем здравоохранения во всем мире.

«Мы слишком долго хранили молчание о психическом здоровье, а пандемия COVID-19 только усугубила эту проблему, выдвинув ее на передний план среди проблем здоровья, которыми нельзя пренебрегать», - сказала она.

Доктор Кэролайн Кларинваль также подчеркнула, «что проблемы психического здоровья могут затронуть каждого независимо от его возраста, пола, национальности или социального положения. Поэтому важно и нужно поднимать вопросы ментального здоровья на разных уровнях: дома, на работе, в школе, так как это касается всех нас».

Глава казахстанского офиса ВОЗ рассказала, что в настоящее время нарушения психического здоровья наблюдаются у более чем 150 миллионов жителей Европейского региона ВОЗ и не все имеют доступ к получению своевременной помощи специалистов. В целях устранения существующих пробелов и решения проблем в оказании психолого-психиатрической помощи ЕРБ ВОЗ учредило Общеевропейскую коалицию по охране психического здоровья.





Фото: astanatimes.com