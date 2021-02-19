Пандемия в Москве идет на спад

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», - написал мэр на своем сайте.

По его словам, такому результату способствовало то, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования. «Еще в 2011-2013 годах мы провели полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ», - напомнил градоначальник.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 110 млн человек, более 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 18 февраля, зарегистрировано 4 125 598 случаев заражения, выздоровели 3 661 312 человек, умерли 81 926.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 962 637 случаев заражения, выздоровели 878 655 человек, умерли 14 578.

Тем временем, МИД России пригласил иностранных дипломатов вакцинироваться от коронавируса. Приглашение принять участие в кампании по вакцинации разослали всем посольствам и представительствам международных организаций в России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

В министерстве отметили, что приглашение дипкорпуса к вакцинации против коронавируса - распространенная во многих государствам практика. Предоставив иностранным дипломатам возможность вакцинироваться, РФ выполняет обязательства по международным договорам, в частности, соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения необходимых условий диппредставительствам для выполнения своих функций и их безопасности, уточнили в МИД РФ.

В дипведомстве также отметили, что вакцинацию сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей строят на основе принципа добровольности и сохранения права на выбор альтернативной прививки. Там также обратили внимание, что учитываются возможности доставки в то или иное государство российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в загранучреждениях необходимой мединфраструктуры. Помимо этого, для работников российских диппредставительств, которые хотят вакцинироваться на территории РФ, такая возможность предусмотрена в период отпуска или командировки.

В МИД обратили внимание, что на данный момент российскую вакцину разрешили использовать более чем в 25 странах мира: «Убеждены, что последовательная работа по продвижению вакцинации является общей задачей мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Рассматриваем российские усилия на этом направлении как вклад в преодоление глобального кризиса».