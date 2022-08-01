Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Пандемия повлияла на рост киберпреступности – МВД
1 Августа 2022 12:38

Пандемия повлияла на рост киберпреступности – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины роста киберпреступности назвал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Киберпреступность – это один из видов преступлений, которые совершенствуются каждый день за счет новшеств в области информ-технологий. На динамику этих видов преступлений влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях. Также на резкий рост киберпреступности в том числе интернет-мошенничеств повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии. Граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в МВД.

По его словам, не имея познаний, чтобы отличить реальные от фейковых объявлений, граждане попадались на удочку преступников.

«Большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности сыграла также безработица как внутри страны, так и за ее пределами. Основная масса данного вида преступлений находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся в нашей стране. Эти лица оформляют счета в банках либо находят счета других граждан страны», - добавил спикер.


Новости по теме
Более 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю
Нефтепродукты на 4 млрд тенге пытались незаконно реализовать в Казахстане
Количество фактов бытового насилия снизилось в Костанайской области
Читайте также
Более 100 тыс. нарушителей ПДД выявили в Казахстане за 10 дней
Торговавший наркотиками интернет-магазин раскрыли полицейские
Более 3 тыс. преступлений совершено в Казахстане за неделю
Приостановлена акция по изъятию оружия у населения в ряде городов РК
Около 19 тыс. наркозависимых зарегистрировано в РК
ОПГ покровительствовала нелегальным майнерам в Казахстане
Аферистка обманула на 18 млн тенге жительницу Туркестанской области
Перейти границу по поддельным документам пытались двое иностранцев в Туркестанской области
Популярное
1 Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
4 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае
5 Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив