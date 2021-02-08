Пандемия помогла развитию электронной коммерции в Казахстане – НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия помогла развитию электронной коммерции в Казахстане. Об этом заявил первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместными усилиями решен вопрос по переносу сроков модернизации торговых рынков до 2023 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Все понимают, насколько это было важное решение в сегодняшних условиях. Есть и положительные аспекты. Пандемия COVID-19 привела к значительному росту электронной коммерции и увеличила онлайн-продажи, в особенности, по каналам B2C (схема коммерческого взаимоотношения, прим.ред.)», - сказал Нариман Абильшаиков на коллегии Министерства торговли и интеграции.

По его словам, повышение активности розничной торговли через интернет происходило в период вспышек заболеваемости и карантина.

«Особенно заметно было увеличение продаж медикаментов, предметов домашнего обихода и продуктов питания. По данным АО «Казпочта», рынок электронной торговли за первое полугодие 2020 года достиг 435 млрд тенге. Это 9,4% от общего оборота розничной торговли. На конец 2020 года данный показатель составляет примерно 900 млрд тенге, к 2022 году планируется 1,9 трлн тенге или около 13% от годового объема ритейла», - отметил спикер.

«За время карантина отмечен рост безналичных платежных транзакций. Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 ноября 2020 года, безналичные операции в стране увеличились в 2,5 раза и превысили 26,7 трлн тенге», - заключил Н. Абильшаиков.