Пандемия показала востребованность дистанционной работы – Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность и своевременность принятого Закона по вопросам социального предпринимательства и ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе первой сессии депутатами также разработан и инициирован принятый Закон по вопросам социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования. Данный закон способствует обеспечению занятости социально уязвимых категорий граждан, способствует продвижению на рынок товаров, работ и услуг, производимых субъектами предпринимательства, в том числе путем личного трудового участия социально уязвимых слоев населения», - сказал Нурлан Нигматулин на совместном заседании палат Парламента.

Он напомнил, что в целях реализации поручения Главы государства в этом законе предусмотрены дополнительные меры по восстановлению экономического роста и поддержки пострадавших предпринимателей от пандемии.

«Здесь уместно отметить, что пандемия коронавируса, вообще само это время, показали, что дистанционный формат работы не только имеет право на жизнь, он очень востребован. И возможно, во время активной фазы пандемии это был единственный способ избежать массового распространения коронавируса в стране. Поэтому депутаты в короткие сроки оперативно разработали и приняли Закон по вопросам совершенствования правого регулирования дистанционной работы», - заключил Спикер Мажилиса.