Пандемия показала особую необходимость роста значимости социальных работников - Уполномоченный по правам человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел первый день III международного форума социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика», передает МИА «Казинформ».

Порядка 600 участников из Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана и других стран обсудили развитие социальной сферы на современном этапе, поделились тенденциями в данной деятельности, обменялись своим опытом в режиме видеосвязи.

Выступая с приветствием перед участниками форума, уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова подчеркнула, что пандемия коронавируса оказала влияние не только на экономику стран, но и коснулась каждой семьи в отдельности, как следствие, настала необходимость перезагрузки вопросов социальной политики Казахстана.

«Мы знаем, что вопросы социальной службы в Казахстане достаточно давно урегулированы на законодательном уровне, есть базовые нормы, но, тем не менее, мы понимаем, и ситуация, в которой мы были в прошлом году, показала, что нужно пересмотреть этот формат. Потому что недостаточно рассматривать социальные вопросы в узком формате, а именно с точки зрения помощи «короткой руки« уязвимым гражданам. Социальные службы - это расширенная повестка социальной политики государства, и она очень тесно связана с экономической политикой», - поделилась она.

О необходимости модернизации сферы социальной политики высказался и вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов. Он подчеркнул, что «современные глобальные вызовы ставят перед государством все новые требования к социальной политике». В этой связи в Казахстане ведут системную работу в данном направлении, заверил вице-министр. Так, например, до конца текущего года в республике будет принят Нацплан по улучшению качества социальной работы в Казахстане.

«Мы сейчас завершаем разработку Национального плана по улучшению качества социальной работы в Казахстане. Этот документ готовится министерствами соцзащиты, здравоохранения, образования и науки, а также культуры и спорта. До конца года мы планируем его принять и до 2025 года совершенствовать данную работу», - сообщил Аукенов.

Также, по его словам, в Казахстане завершили разработку Социального кодекса.

«В него мы заложили большой перечень компетенций, начиная от создания наблюдательных советов в медико-социальных учреждениях по аналогии со сферой образования, заканчивая переходом на подушевое финансирование», - информировал он.

Аукенов добавил, что также в Казахстане начата работа по повышению навыков социальных работников через систему непрерывного образования.

«В конце прошлого года мы завершили тестирование социальных работников, которое показало, что 27% из них имеют средне-специальное образование, 23% - не имеют специального образования и имеется большой резерв для совершенствования и навыков социальных работников. Поэтому в Кодексе мы заложили компетенцию создать ресурсный центр, закрепить законодательно непрерывное образование. В следующем году мы планируем начать обучать социальных работников для работы с людьми, имеющими особые потребности», - сказал он.

Необходимость переобучения социальных работников поддержала и уполномоченный по правам человека. Она подчеркнула, что такие специалисты - это друзья, помощники, психологи, а главное мотиваторы для людей из уязвимых групп. В этой связи необходимость пересмотра деятельности социальных служб приобретает крайнюю актуальность.

«На самом деле социальный работник - это тот, кто оказывает именно содействие личности, в том числе из уязвимых групп и обычным гражданам, которые нуждаются в специальных услугах, помощь именно во внутреннем изменении. Это как раз показатель устойчивого развития общества, и это именно рассмотрение социальной службы по восходящему принципу», - сказала Азимова.

Кроме этого, отдельное внимание, по словам участников форума, стоит уделить развитию социальных педагогов, которые работают с детьми. По словам вице-министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асыловой, «профессия социального педагога очень востребована».

По ее данным, в Казахстане в настоящее время 5 тыс. 487 социальных педагогов, из которых 84% имеют высшее педагогическое образование. Под их защитой находятся более 455 тыс. школьников из малообеспеченных семей, 165 тыс. из многодетных семей, 11,5 тыс. детей из неблагополучных семей, 5 тыс. 800 подростков, состоящих на учете правоохранительных органов, более 2 тыс. детей, пострадавших за последние три года от насилия в семье.

«Социальные педагоги ежедневно работают с ними, посещают семьи, ведут разъяснительную работу с родителями, контролируют явку детей на занятия и так далее», - рассказала она.

О роли социальной работы высказалась также постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори. Она положительно отозвалась о предпринимаемых в республике мерах по дальнейшему совершенствованию профессии социального работника, а также заверила, что сотрудничество ООН с Казахстаном в социальной сфере будет продолжено.

«Экономическая конкурентоспособность каждой страны зависит от социальной сферы. Мы говорим о развитой системе образования, о развитой системе здравоохранения, вклад социальной работы в общественную жизнь и, в целом, эту взаимосвязь, а социальная работа занимает важное место среди всех профессий. Все это говорит об открытом сообществе. Мы в ООН чувствуем большую ответственность, что мы работаем с вами, с неправительственными организациями. Как партнеры мы помогаем и будем помогать вам в данной работе», - высказалась она.

К слову, говоря об участии неправительственных организаций в модернизации системы социальной помощи, представитель офиса ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - прим.автора) в Казахстане Артур ван Дизен отметил, что при поддержке организации были разработаны и включены в учебные программы университетов образовательные курсы для социальных работников.

Так, был подготовлен пул национальных тренеров при поддержке коллег из Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Казахского национального университета, Школы социальной работы Колумбийского университета и других академических институтов. Он подчеркнул необходимость «продолжать укреплять профессиональные и межличностные коммуникативные навыки социальных работников, уделяя особое внимание межведомственному сотрудничеству, разработке индивидуальных планов и организации поддержки в соответствии с уровнем риска и с учетом интересов ребенка».

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить систематизации курсов повышения квалификации. По его словам, академический сектор и общественные организации накопили для этого необходимую материальную и учебно-методическую базу.

«Благодаря пилотному проекту в Казахстане «Интегрированная модель адресной социальной помощи и социальных услуг», основанной на методиках ведения дел и методах помощи малообеспеченным семьям с детьми, мы убедились в необходимости оказания не только финансовой помощи, но и поддержки нуждающихся семей, используя технологию кейс менеджмента», - сказал Артур ван Дизен.

«Это предотвращает отказ от детей и уязвимость детей из семей в трудных жизненных ситуациях. В пилотном тестировании программы приняли участие 86 семей из 443 человек в двух регионах страны. Также обучено 240 специалистов, работающих по программе адресной социальной помощи», - продолжил он.

Он подчеркнул, что несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19, пилотный проект оказал значительный обучающий эффект. Вместе с этим, принимая во внимание Конвенцию о правах ребенка, институциональная опека над детьми должна быть заменена соответствующими службами поддержки семьи и развития детей на местном уровне.

«ЮНИСЕФ в Казахстане активно сотрудничает с правительством Казахстана в укреплении кадровых ресурсов социальных служб и готов и дальше оказывать всестороннюю поддержку в интересах каждого казахстанского ребенка», - заключил Артур ван Дизен.

После приветственных слов на пленарном заседании участники форума продолжили работу на панельных сессиях, где поделились своим видением дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере, о роли профессии и социальной работе в защите прав человека, обсудили вызовы и тенденции. Представители других стран рассказали об опыте развития социальной работы в своих странах.

Так, например, по словам президента Союза Социальных работников и социальных педагогов России Антонины Дашкиной, для таких больших стран как Россия, и Казахстан очень важно проводить зональные или региональные встречи социальных работников. Она также считает важным разработать казахстанский Кодекс этики социальных работников.

«На разных уровнях мы вновь и вновь напоминаем о важности нашей профессии. В России во многих регионах существует Социальный кодекс, но для Ассоциации социальных работников важен Кодекс этики социального работника. В нашей стране Социальный кодекс - это больше для правительства, они должны ему следовать, это направление или дорожная карта. А вот Кодекс этики социального работника для нас и мы стараемся работать в соответствии с этим кодексом», - поделилась она.

«Еще очень важно каждой ассоциации иметь свой журнал. У нас есть журнал «Социальная работа« мы его выпускаем шесть раз в год. Я призываю Альянс (Национальный альянс профессиональных социальных работников – прим.автора) подумать об этом и двигаться в этом направлении», - добавила Дашкина.

В целом, тематическая сессия первого дня форума продлилась более четырех часов. По итогам работы участники встречи высказались о плодотворном обсуждении видения дальнейшего развития социальной сферы.

III международный Форум Социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика» проходит с 28 по 30 сентября в Нур-Султане в онлайн и оффлайн формате. Форум проводится в рамках совместного проекта Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева с представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Уполномоченного по правам человека при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Программа форума включает в себя пленарное заседание и работу в секциях, проведение тематических дискуссий. Во время форума также будут организованы мастер-классы и будут представлены результаты конкурса эссе на тему «Карьерные возможности специалиста по социальной работе», инициированного Альянсом профессиональных социальных работников Республики Казахстан.