РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:55, 17 Март 2021 | GMT +6

    Пандемия неблагоприятно сказалась на онкобольных – Минздрав РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации с онкобольными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство здравоохранения Республики Казахстан, рассмотрев депутатский запрос касательно профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, сообщает следующее. С целью совершенствования онкологической службы и обеспечения доступности медицинской помощи онкологическим больным и раннего выявления злокачественных новообразований реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2018 года №395», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент). При этом, показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 0,8% и составил 78,5 на 100 тыс. населения (2019 год – 79,3 на 100 тыс. населения).

    «Вместе с тем, отмечается снижение заболеваемости ЗН на 17,9% по сравнению с предыдущим годом (2020 г. – 175,9 на 100 тысяч населения, 2019 г. – 193,8 на 100 тысяч населения). На активное выявление онкологических заболеваний в ранних стадиях неблагоприятно повлияли чрезвычайное положение и ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В период чрезвычайного положения профилактические осмотры были приостановлены до сентября 2020 года», - отметил министр.

    «Однако при возобновлении профилактических осмотров повсеместно отмечался низкий уровень участия населения в осмотрах, особенно лиц старшего возраста, что привело к низкому охвату и неосвоению выделенных средств. В этой связи, по всем видам скрининговых осмотров (рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак) выявляемость патологии зарегистрирована в два раза меньше, чем в 2019 году», - заключил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!