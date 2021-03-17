Пандемия неблагоприятно сказалась на онкобольных – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации с онкобольными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство здравоохранения Республики Казахстан, рассмотрев депутатский запрос касательно профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний, сообщает следующее. С целью совершенствования онкологической службы и обеспечения доступности медицинской помощи онкологическим больным и раннего выявления злокачественных новообразований реализуется Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2018 года №395», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент). При этом, показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 0,8% и составил 78,5 на 100 тыс. населения (2019 год – 79,3 на 100 тыс. населения).

«Вместе с тем, отмечается снижение заболеваемости ЗН на 17,9% по сравнению с предыдущим годом (2020 г. – 175,9 на 100 тысяч населения, 2019 г. – 193,8 на 100 тысяч населения). На активное выявление онкологических заболеваний в ранних стадиях неблагоприятно повлияли чрезвычайное положение и ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В период чрезвычайного положения профилактические осмотры были приостановлены до сентября 2020 года», - отметил министр.

«Однако при возобновлении профилактических осмотров повсеместно отмечался низкий уровень участия населения в осмотрах, особенно лиц старшего возраста, что привело к низкому охвату и неосвоению выделенных средств. В этой связи, по всем видам скрининговых осмотров (рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак) выявляемость патологии зарегистрирована в два раза меньше, чем в 2019 году», - заключил А. Цой.