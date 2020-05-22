Пандемия коронавируса показала, что мы можем улучшить качество работы - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на странице в Facebook Агентства по противодействию коррупции РК в ходе онлайн-встречи «О вопросах профилактики среди государственных служащих» депутат Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов выразил свое мнение по поводу цифровизации в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане принимаются необходимые меры по цифровизации. Конечно, критики много, но есть и достижения в сфере цифровизации. Во время карантина многие государственные служащие работали из дома через гаджеты или компьютеры. Даже депутаты сегодня работают в дистанционном формате. Мы через разные программы следим, обсуждаем законопроекты, проводим рабочие группы и круглые столы», - рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов.

Депутат считает, что в Казахстане развивается цифровизация. «Пандемия коронавируса еще раз нам доказала, что мы можем дальше идти и сократить кое-какие аппараты и улучшить качество работы», - сказал он.

Ерсултан Бектурганов также поделился мнением о ненормированном рабочем графике государственных служащих.

«Ненормированный рабочий график приводит к текучести, сменяемости кадров. Порой государственные служащие работают в выходные дни, в праздничные дни. Из-за этого, многие не выдерживают и уходят. Ненормированный рабочий график также влияет на качество работы. Поэтому нам необходимо направить усилия на качество работы» - добавил в заключение депутат Мажилиса Парламента РК Ерсултан Бектурганов.