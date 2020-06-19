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Пандемия коронавируса негативно сказалась на 60% проектов инициативы «Один пояс, один путь»

Автор:  
Руслан Сулейменов
19 Июня 2020, 09:33
Пандемия коронавируса негативно сказалась на 60% проектов инициативы «Один пояс, один путь»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Почти 60% проектов инициативы «Один пояс, один путь» (ОП-ОП) в той или иной степени пострадали из-за пандемии COVID-19. Об этом в пятницу в ходе брифинга по итогам прошедшей видеоконференции высокого уровня о международном сотрудничестве по «ОП-ОП» заявил глава департамента международной экономики МИД КНР Ван Сяолун, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 20% проектов серьезно пострадали, 40% были затронуты в той или иной степени, остальные 40% реализуются согласно графика», - отметил китайский дипломат.

Ван Сяолун подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в долгосрочных трансграничных проектах и намерена их продвигать скорейшим образом.

Согласно статданным, в первом квартале текущего года инвестиции Китая в экономику стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» выросли на 11,7%, а товарооборот увеличился на 3,2%.

Количество рейсов и грузооборот по маршруту регулярных грузовых железнодорожных перевозок «Китай-Европа» за четыре месяца 2020 года увеличились на 24% и 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно.

Напомним, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» объединяет два проекта – «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 21-го века».

Как ранее сообщалось, в четверг состоялась видеоконференция высокого уровня о международном сотрудничестве по инициативе «Один пояс, один путь» на тему «Солидарность в борьбе с эпидемией COVID-19».


Экономика   Китай   Один пояс, один путь  
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