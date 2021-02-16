Панама «афганка» стала главным экспонатом на выставке в Темиртау
По словам музейных сотрудников, этот головной убор ошибочно называют «афганкой». Хотя её облик стал узнаваем в период военных действий в Афганистане с 1979 по 1989 год, подобные панамы использовались давно. Появились они в 1935 году. Носить их начали военнослужащие НКВД.
В 1938 году панама немного изменилась и стала использоваться для обмундирования военнослужащих Советской армии для жарких районов СССР. В 1969 году в головной убор снова внесли изменения. И именно его носили советские воины-афганцы в самом начале войны.
«Военная форма в Советском Союзе долго не менялась и шилась по старому образцу ещё времен Второй мировой войны. Именно война в Афганистане определила недочёты. Имелись нарекания ко всей военной форме, кроме панамы. Тем не менее во второй половине 80-х годов этот головной убор был заменён на армейскую фуражку. Но панама осталась символом участия советских войск в Афганской войне. Экспонат нам передал замполит Темиртауского военного комиссариата Владимир Бодрягин. Хочу напомнить, что 336 жителей города металлургов прошли войну в Афганистане. Девять из них не вернулись домой», - рассказала научный сотрудник музея Татьяна Хмелёва.
За 10 лет войны через Афганистан прошло больше 600 тысяч советских граждан. Свыше 22 тысяч из них - казахстанцы. И Карагандинскую область война не обошла стороной. Порядка 2 тысяч человек были отправлены выполнять интернациональный долг. В ходе боевых действий погибли 86 карагандинцев.
Выставка в Темиртауском музее продлится до конца месяца.