Панама  «афганка» стала главным экспонатом на выставке в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском городском историко-краеведческом музее в онлайн-режиме открылась экспозиция, посвящённая Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. И главным экспонатом месяца стала армейская панама военнослужащих Советской армии для жарких регионов СССР образца 1969 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам музейных сотрудников, этот головной убор ошибочно называют «афганкой». Хотя её облик стал узнаваем в период военных действий в Афганистане с 1979 по 1989 год, подобные панамы использовались давно. Появились они в 1935 году. Носить их начали военнослужащие НКВД.

В 1938 году панама немного изменилась и стала использоваться для обмундирования военнослужащих Советской армии для жарких районов СССР. В 1969 году в головной убор снова внесли изменения. И именно его носили советские воины-афганцы в самом начале войны.

«Военная форма в Советском Союзе долго не менялась и шилась по старому образцу ещё времен Второй мировой войны. Именно война в Афганистане определила недочёты. Имелись нарекания ко всей военной форме, кроме панамы. Тем не менее во второй половине 80-х годов этот головной убор был заменён на армейскую фуражку. Но панама осталась символом участия советских войск в Афганской войне. Экспонат нам передал замполит Темиртауского военного комиссариата Владимир Бодрягин. Хочу напомнить, что 336 жителей города металлургов прошли войну в Афганистане. Девять из них не вернулись домой», - рассказала научный сотрудник музея Татьяна Хмелёва.

За 10 лет войны через Афганистан прошло больше 600 тысяч советских граждан. Свыше 22 тысяч из них - казахстанцы. И Карагандинскую область война не обошла стороной. Порядка 2 тысяч человек были отправлены выполнять интернациональный долг. В ходе боевых действий погибли 86 карагандинцев.

Выставка в Темиртауском музее продлится до конца месяца.