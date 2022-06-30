30 Июня 2022 23:04

Памятный знак воинам-казахстанцам открыли в Беларуси

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гранитный памятник уроженцам Казахстана, павшим в годы Великой Отечественной войны на белорусской земле, созданный по инициативе Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы», открыт на воинском кладбище мемориального комплекса «Рыленки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках международного историко-патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы» на воинском кладбище мемориального комплекса «Рыленки» был торжественно открыт гранитный памятник уроженцам Казахстана, павшим в годы Великой Отечественной войны на белоруской земле. Монумент был создан по инициативе Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

Автор дизайна памятника – командир отряда «Майдан жолы» Шитов Александр. Проект реализовывается в год ряда знаковых юбилейных дат: 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины освобождения Республики Беларусь от фашизма.

На открытии памятника прозвучали гимны Республики Беларусь и Республики Казахстан. В ходе церемонии с участием роты почетного караула память о погибших воинах почтили минутой молчания и залпами стрелковых орудий. С благодарственной речью выступили председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов, председатель районного совета депутатов Елена Тихонова, заместитель председателя райисполкома Светлана Рыжанская, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянный Представитель при Уставных органах СНГ по совместительству Аскар Бейсенбаев, а также командир Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

Посол Республики Казахстан Аскар Бейсенбаев поблагодарил казахстанских и белорусских поисковиков за самоотверженный труд по увековечению памяти павших героев, отметив благодарственными письмами командование 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Республики Беларусь и Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» Республики Казахстан.

Командир поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов вручил председателю райисполкома Анатолию Лукашову стилизованную капсулу с землей из Казахстана, которая станет экспонатом поискового музея Дубровенского района. Воинские почести в рамках мероприятия отдали почетный караул и салютная команда. Участники мероприятия возложили венки и цветы к новому памятнику.

Открытие памятника воинам-казахстанцам стало завершающим мероприятием международной поисковой экспедиции «Батырлар жолымен - Дорогой славы», проходившей на территории Дубровенского района, отметил А. Шитов.

Фото предоставлены А. Шитовым