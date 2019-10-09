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Памятный камень с портретом Абая установили в Каркаралинске

9 Октября 2019 18:58
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Памятный камень с портретом Абая установили в Каркаралинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии 175-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева житель Каркаралинского района сделал подарок землякам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Манарбек Карим с сыном выгравировали портрет Абая на камне. Его установили возле исторического здания в Каркаралинске.

Место было выбрано не случайно. Когда-то именно в этом доме гостил отец Абая Кунанбай. И сам Абай в детстве был здесь много раз. Во второй половине XIX века этот дом принадлежал татарскому купцу Халиолле Бекметову. Сейчас здесь расположен районный отдел культуры.

Памятный камень с гравюрой Абая весит более 2,5 тонны, высотой - 350 см.

«Камень мы спустили с горы Қорғантас, где когда-то происходило большое сражение с калмыками. На тракторе привезли его домой и начали работать. Помогал сын, он нарисовал эскиз. Затем мы выгравировали портрет Абая на камне. Всего на работу ушло 4 дня», - рассказал автор Манарбек Карим.

Дом, возле которого теперь установлен памятный камень, подробно описан в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Напомним, 26 апреля 2019 года в ходе встречи с представителями интеллигенции города Семея в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Президент отметил , что историческую дату – 175 лет со дня рождения Абая Кунанбайулы – необходимо отметить на достойном уровне.

В ходе рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил родину великого Абая - урочище Жидебай, отдав дань уважения гениальному мыслителю казахского народа.

«Этому сакральному месту нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества так же, как в России это сделали с родиной Пушкина, в Великобритании - Шекспира, в Германии - Гёте», - подчеркнул он.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

В рамках рабочей поездки в Семей 8 октября 2019 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Правительство возьмет на особый контроль исполнение плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, охватывающего более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Культура, Рухани жаңғыру, Абай,
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Агата Мухамеджанова

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