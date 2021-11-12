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Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане

12 Ноября 2021 13:44
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Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном Департаменте УИС на базе следственного изолятора проведено памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова, передает МИА «Казинформ».

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Мероприятие прошло с возложением цветов к памятнику Эдуарда Кужамуратова, который 22 года назад погиб от рук, осужденных к смертной казни, с объявлением минуты молчания. Эдуард Кужамуратов совершил героический поступок, спасая жизнь коллег, проявил доблесть и отвагу, выполнил свои служебные обязанности.

На данное мероприятие приглашены неправительственные организации, директор ОФ «Реабилитационных технологии и концепции» Орынбасар Кульжабаева, которая также является членом Общественно -наблюдательной комиссии г. Нур-Султан, председатель Совета Ветеранов Департамента полковник внутренней службы Жанаомир Жамалов.

Каждый из приглашенных выступил с докладом о том, роковом событии, которое произошло 12 ноября 2011 года, с рассказа о том, как Байтасов Газиз Абдибекович ценой своей жизни защитил от гибели граждан, накрыв собой террориста-смертника, с приведенной в боевое действие гранатой.

«В этот день 12 ноября мы отдаем дань памяти и уважения всем погибшим сотрудникам органов внутренних дел, благодаря самоотверженности, мужеству и героизму, которых сегодня мы живем под мирным небом. Их имена и подвиги, ставшие примером беззаветного служения нашей Родине, навсегда останутся в наших сердцах», - сказал начальник Департамента полковник юстиции Даулет Рахимбеков.


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#Нур-Султан   #Память   #МВД РК   #Общество  
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