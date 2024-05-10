Памятный уголок Рахимжану Кошкарбаеву и Кемелю Токаеву открыли в Бишкеке

В Бишкеке по случаю 79-й годовщины Победы в школе-гимназии № 33 состоялось торжественное открытие патриотического уголка народному герою Казахстана, водрузившего Красное знамя на здании Рейхстага в Берлине Рахимжану Кошкарбаеву и ветерану Великой Отечественной Войны, писателю, основателю казахского остросюжетного детективного жанра Кемелю Токаеву, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Столичная школа-гимназия № 33 одно из старейших учебных заведений Бишкека, которое было построено в 1940 году. В его стенах в военные годы располагалось Фрунзенское военное пехотное училище, выпускиниками которого являлись выдающиеся казахские личности Рахимжан Кошкарбаев и Кемель Токаев.

В мероприятии, организованном общественными и культурными деятелями Казахстана и Кыргызстана, приняли участие творческая и научная интеллигенция, общественность двух стран, сотрудники управления образования города Бишкека, казахстанские дипломаты, члены казахской диаспоры и представители молодежи.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

Директор столичной школы-гимназии № 33 Таалайкул Ашымова подчеркнула важность проводимого патриотического мероприятия.

— В нашей школе открыт уголок боевой славы, где запечатлена история учебного заведения, биография и подвиги казахстанских героев Рахимжана Кошкарбаева и Кемеля Токаева в военные годы. Мероприятие сопровождалось выступлением видных общественных деятелей Казахстана и Кыргызстана. В честь празднования 79-летия Дня Победы силами учеников школы и преподавательского состава вниманию гостей было подготовлено праздничное выступление. Надеюсь, что в будущем проведение подобных совместных мероприятий продолжится. Наша миссия заключается в том, чтобы передать историю предков подрастающему поколению. Мы продолжим работу в этом направлении, — заключила она.

Фото: Гульмира Абдрахманова/ Kazinform

Участники встречи почтили память всех участников Великой Отечественной войны. В своих выступлениях ими особо отмечена роль Кемеля Токаева, внесшего значительный вклад в развитие казахской культуры и литературы и Рахимжана Кошкарбаева, совершившего военный подвиг. Выступающие выразили надежду, что из стен этой школы вырастут хорошие граждане, которые узнают и исследуют труды и подвиги двух казахстанских героев, будут любить свою землю и трудиться на благо своей Родины.

В рамках мероприятия организована презентация сборника статей и рассказов Кемеля Токаева, собранного известным общественным деятелем, кемелеведом Бактыгали Айжигитовым и выставка архивных документов и книг, привезенных из Казахстана, содержащих информацию о двух героях.