Памятный уголок казахстанским миротворцам открыли в Душанбе

В столице Таджикистана состоялось торжественное открытие памятного уголка казахстанским миротворцам, осуществлявшим охрану южных рубежей СНГ на таджико-афганской границе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Церемония открытия прошла в рамках научно-познавательной конференции, посвященной вкладу военнослужащих Казахстана в восстановлении мира и конституционного строя в Таджикистане в 90-е годы.

В мероприятии приняли участие представители казахстанского посольства, общественных организаций воинов-интернационалистов Казахстана и Таджикистана, руководство и ветераны Пограничной службы и МВД Таджикистана. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В приветственной речи посол Казахстана Валихан Туреханов высказал слова благодарности ветеранским движениям, которые чтят и хранят память о казахстанских миротворцах, оказывавшим помощь братскому народу Таджикистана.

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

— В то не простое время Вам приходилось вместе отстаивать наши общие рубежи и выстраивать новую мирную жизнь. Хочу призвать почаще встречаться со своими боевыми товарищами, чтобы эта память постоянно передавалась молодому поколению во имя мира, безопасности и благополучие наших народов, — сказал дипломат.

Свидетель тех события, экс-заместитель председателя Пограничный войск РТ генерал-лейтенант Сафарали Сайфуллоев поделился воспоминаниями о том, как встречал первый состав казахстанского сводного батальона.

— Участок границы, который прикрывали казахстанские военнослужащие был одним из самых сложных — скалы, каменистая земля, ни одного дерева. В таких условиях строились блиндажи, траншеи и лагерь для личного состава. В этих сложных условиях военнослужащие Казбата героически несли службу, — подчеркнул С. Сайфуллоев.

Теплые слова в адрес казахстанских миротворцев прозвучали также из уст представителей Союза ветеранов погранвойск и министерства обороны Таджикистана, которые отметили мужество и героизм солдат, погибших за независимость братского государства.

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

— Казахстанские пограничники помимо своих прямых обязанностей оказывали местному населению бескорыстную помощь в решении житейских и бытовых проблем. В ответ жители с искренней теплотой и гостеприимством относились к казахстанцам, предупреждали их о возможных провокациях с того берега Пянджа. В кишлаках население приглашало их как дорогих гостей на свадьбы, рождение детей и другие торжества. Иными словами, казахские братья всегда были желанными гостями. Память о них вечно останется в наших сердцах, -отметил экс-заместитель министра обороны РТ Асрор Латифзода.

В январе 1993 года Главы государств СНГ подписали соглашение о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований. В течении восьми лет более 10 тысяч казахстанских солдат и офицеров стояли на защите южных рубежей СНГ.

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

В апреле 1995 года в Пшихаварском ущелье Дарвазского района казахстанская 7-я сводная рота попала в засаду, и в результате пятичасового боя потеряла 17 военнослужащих, десятки получили ранения. Пятеро погибших военнослужащих награждены орденом «Айбын» II степени, двенадцать военнослужащих — медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Фото: Мадибек Джанибеков \ Kazinform

В память о подвиге казахстанцев в 2007 году в душанбинском парке имени Фирдавси и в 2019 году на месте службы погибших ребят в Дарвазе установлены памятные мемориальные плиты, к которым каждый год люди приносят цветы.