Памятный марш в Женеве объединил сторонников ядерного разоружения

Сегодня в г. Женеве состоялся памятный марш, приуроченный к Международному дню ООН против ядерных испытаний (29 августа). В акции приняли участие дипломаты и эксперты, представители молодежных организаций, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие было организовано при активном участии Постоянного представительства Казахстана при ООН, как государства — инициатора учреждения этого памятного дня в мире.

Символическая дистанция марша составила 8,29 километра — эта цифра напрямую отсылает к дате 29 августа. Маршрут стартовал от отделения ООН в Женеве, прошел через виллу «Ла Гранд» (Villa La Grange) — историческое место проведения важнейших международных мирных переговоров — и завершился у памятника Махатме Ганди в парке Ариана.

В мероприятии приняла участие Глава женевского офиса Управления ООН по вопросам разоружения Мелани Регимбаль.

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

Открывая свое выступление возле памятника Махатме Ганди, Мелани Регимбаль выразила благодарность организаторам и представителям Казахстана за проведение акции:

— Хочу искренне поблагодарить организаторов и, конечно же, Миссию Казахстана за подготовку этого события для всех нас. Инициатива «Step Up for Disarmament» на этой неделе и именно сегодня проходит по всему миру — в Вене, Женеве, Нью-Йорке и во многих других уголках планеты, где людям небезразлична эта тема.

Мелани Регимбаль напомнила о ключевом историческом значении даты 29 августа, связанной с закрытием Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане.

— Сегодняшняя памятная дата 29 августа невероятно важна, так как она знаменует проведение последнего ядерного испытания в Казахстане. Эта инициатива призвана почтить память жертв ядерных испытаний по всему миру и гарантировать, что все созданные нами глобальные механизмы и соглашения реализуются надлежащим образом, — сказала она.

Особый акцент в своей речи представитель ООН сделала на необходимости привлечения нового поколения к вопросам международной безопасности и разоружения.

Фото: ООН

— Акция «Step Up for Disarmament» — это напоминание для всех нас о важности совместных действий: как со стороны молодежи, так и тех, кто горит душой, чтобы вместе двигаться к миру, свободному от ядерного оружия. Программы вроде «Youth for Disarmament» и марши «Step Up» созданы для того, чтобы сплотить мировой интерес вокруг этих вопросов, найти способы привлечь молодежное сообщество и убедиться, что мы вместе идем к миру без ядерной угрозы, — говорит Мелани Регимбаль.

В завершение Мелани Регимбаль подчеркнула, что борьба за ядерное разоружение не должна ограничиваться лишь официальной дипломатией.

— Мы надеемся, что все больше и больше молодых людей будут проявлять интерес к этой теме. Ведь мы понимаем, что это не тот вопрос, который должен решаться исключительно в кабинетах и залах заседаний правительств — это инициатива, идущая от самих людей и гражданского общества. Каждому из нас предстоит сделать свой вклад в создание мира, свободного от ядерного оружия, — отметила она.

Инициативы ООН в сфере разоружения («Youth4Disarmament» и «Step Up Challenge») продолжают объединять участников по всему миру, привлекая внимание общественности к рискам ядерных испытаний и продвигая ценности глобального мира.