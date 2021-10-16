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Памятники Шамши Калдаякову и Толегену Айбергенову открыли в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
16 Октября 2021, 11:30
Памятники Шамши Калдаякову и Толегену Айбергенову открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошло торжественное открытие памятников композитору Шамши Калдаякову и поэту Толегену Айбергенову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Памятники установлены в центре города - на аллее Влюбленных по улице братьев Жубановых. Общая высота памятника Толегену Айбергенову составляет 3,2 метра. Памятник Шамши Калдаякову изображает композитора, сидящим на скамейке с музыкальным инструментом в руках.

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«Дорогие земляки! Сегодня мы становимся свидетелями исторического события. Казахская земля всегда была богата на великие личности, чей талант занял свое место в истории. В плеяде таких исторических личностей особое место занимают Толеген Айбергенов и Шамши Калдаяков. Наша общая задача - чествовать и всесторонне популяризировать их благородное наследие среди молодого поколения», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин в поздравительной речи.

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На мероприятии также присутствовали Райхан Домбаева - сестра Шамши Калдаякова, Махаббат Айбергенова - дочь поэта Толегена Айбергенова, участники двухдневного республиканского литературного форума «Әдебиет. Рух. Қоғам» и другие.

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