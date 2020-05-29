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Памятники народным артистам установили на Театральной площади Атырау

29 Мая 2020 04:05
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Памятники народным артистам установили на Театральной площади Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Памятники народным артистам установили на Театральной площади Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед областным академическим казахским драматическим театром имени Махамбета появились памятники народным артистам СССР Асанали Ашимову, Хадише Бокеевой, Сабире Майкановой и уроженцу Махамбетского района, народному артисту Казахской ССР Нурмухану Жантурину.

«Идея установить памятники известным артистам появилась еще в прошлом году. Композиция называется «Творческая беседа». Мы должны увековечивать имена народных артистов, которые стояли у истоков развития отечественного кинематографа и современного профессионального театрального искусства в Казахстане. Старшее поколение знает о них, а для молодых это уже история», - говорит Берик Жаменов, директор Атырауского областного академического казахского драматического театра имени Махамбета.

Автором композиции «Творческая беседа» является алматинский скульптор Гульфия Мелдеш.


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Ключевые слова: Атырауская область, Культура,
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Автор:

Виктор Сутягин

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