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Памятники Махатме Ганди и Канышу Сатпаеву  планируют установить в столице

21 Января 2020 14:08
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Памятники Махатме Ганди и Канышу Сатпаеву  планируют установить в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют установить памятник индийскому общественному деятелю Махатме Ганди и известному академику Канышу Сатпаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Есть (планы по установлению) памятников Махатме Ганди, Канышу Сатпаеву. Места для установления памятников подбираются, так как мы же не можем устанавливать памятники в любом месте. Поэтому ставим в тех местах, где они подходят. Условно говоря, к примеру, памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева», - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев журналистам в кулуарах пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, он рассказал и о недавно утвержденном дизайн-коде города Нур-Султана.

«Дизайн-код – это правило игры, которое предоставляется для жителей города, для бизнеса, чтобы они знали, как город должен обустраиваться. Мы хотим привести город к единому стилю, чтобы было красиво, комфортно. У нас много нареканий от женщин, которые ходят с колясками, что в некоторых местах негде пройти. Мы хотим сделать безбарьерную среду. Может показаться, что эти рекомендации стары, но они правильные. Мы хотим сделать город комфортным для жителей», - заявил Н. Уранхаев.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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