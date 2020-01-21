Памятники Махатме Ганди и Канышу Сатпаеву планируют установить в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют установить памятник индийскому общественному деятелю Махатме Ганди и известному академику Канышу Сатпаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть (планы по установлению) памятников Махатме Ганди, Канышу Сатпаеву. Места для установления памятников подбираются, так как мы же не можем устанавливать памятники в любом месте. Поэтому ставим в тех местах, где они подходят. Условно говоря, к примеру, памятник Каныша Сатпаева было бы удобно поставить на пересечении улиц Кажымукана и Сатпаева», - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев журналистам в кулуарах пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, он рассказал и о недавно утвержденном дизайн-коде города Нур-Султана.

«Дизайн-код – это правило игры, которое предоставляется для жителей города, для бизнеса, чтобы они знали, как город должен обустраиваться. Мы хотим привести город к единому стилю, чтобы было красиво, комфортно. У нас много нареканий от женщин, которые ходят с колясками, что в некоторых местах негде пройти. Мы хотим сделать безбарьерную среду. Может показаться, что эти рекомендации стары, но они правильные. Мы хотим сделать город комфортным для жителей», - заявил Н. Уранхаев.