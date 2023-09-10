Памятники истории Западного Казахстана могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау состоялось важное мероприятие – первый практический семинар в рамках проекта ЮНЕСКО и Японского трастового фонда (Japan FiT) «Поддержка процесса номинации Всемирного наследия Шелкового пути». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОО «QazaqGeography».

На семинаре, который собрал ученых и экспертов из разных стран, включая Казахстан, Японию, Великобританию, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Россию, были затронуты актуальные вопросы международного сотрудничества и координации усилий в рамках подготовки серийной транснациональной номинации «Шелковый путь: Волго-Каспийский коридор».

Основной целью мероприятия стало обсуждение аспектов и этапов современной документации памятников историко-культурного наследия, связанных с Шелковым путем. Участники семинара поделились своим опытом и знаниями о передовых методах документирования и сохранения уникальных объектов, представляющих историческую и культурную ценность.

Председатель правления РОО «QazaqGeography» Ерик Султанов отметил важность таких мероприятий в работе по сохранению историко-культурных памятников с последующим включением некоторых из них во Всемирный список наследия ЮНЕСКО.

«QazaqGeography как общественный институт совместно с Министерством культуры и нацкомиссией по делам ЮНЕСКО готовы вносить свой вклад от лица Республики Казахстан в развитие этого глобального проекта, и первым шагом стала организация площадки для обсуждения, которая собрала ведущих экспертов из разных стран. Западный Казахстан – исторически важная часть Великого Шелкового пути, здесь находится много памятников, которые потенциально могут войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня все наши усилия направлены на это», - сказал Ерик Султанов.

«Шелковый путь в древности являлся не только путем товарооборота, но и инструментом образовательного и культурного обмена. Историко-культурные объекты, которые являлись частью Великого Шелкового пути, стали образцами духовного и художественного развития, настоящим культурным сокровищем, которое переносит нас в древний мир. И сегодня они достойны занять особую позицию на всемирном культурном пьедестале», - отметила генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО Алия Байсабаева.

В рамках мероприятия также будет организован полевой выезд для изучения историко-культурного наследия Мангистауской области. Этот этап позволит участникам ближе познакомиться с реальными объектами, получить первостепенное представление об их значимости и на их примере изучить практическую часть.

Будут изучены объекты, находящиеся на полуострове Тюб-Караган, в том числе проведены исследования в пределах каньона Шакпактысай, некрополя Косбаир, наскальной мечети Шакпак-ата, каньона Капамсай. Кроме того, запланировано посещение некрополя Кенты-Баба, могилы и подземной мечети Султан-епе и других объектов.

«Волго-Каспийский коридор Великого Шелкового пути соответствует ключевым активностям ЮНЕСКО в рамках подготовки методологии, предоставления технического руководства, наращивания потенциала проекта. Посредством этой платформы мы сможем выстраивать международное сотрудничество и культурный диалог», - сказал Координатор проекта ЮНЕСКО Роланд Лин.

Семинар в Актау подтвердил важность международного сотрудничества в сохранении и популяризации исторического и культурного наследия каспийской ветки Шелкового пути. Участники с содействием экспертов из разных стран обогатили общее понимание задач и вызовов, стоящих перед проектом, и приняли решение о дальнейших шагах для успешной реализации проекта.

Мероприятие организовано при активной поддержке ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО, Международного института центральноазиатских исследований, Министерства культуры и информации Республики Казахстан, акимата Мангистауской области. Организатором выступило Республиканское общественное объединение «QazaqGeography».