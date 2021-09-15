Памятники истории и архитектуры СКО: что удалось сохранить и реставрировать за годы Независимости

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О сохранении и открытии памятников истории и культуры за годы Независимости на территории Северо-Казахстанской области корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

Р. Мамбеталинов отметил, что памятники архитектуры и градостроительства области в основном постройки 19-го века.

«Многие из них подверглись разрушению и утрате в период советской власти. В 70-ые годы городские власти с целью создания современной инфраструктуры Петропавловска приняли решение о демонтаже многих зданий-памятников. Часть зданий-памятников была утрачена и в 90-ые годы. Пользователей не было, а памятник не может жить без хозяина. Так, к примеру, не удалось сохранить часть здания «Дома купца Смолина» постройки середины 19-го века, гостиницу «Россия» и «Дом купца Зенкова» второй половины 19-го века», - отметил Р. Мамбеталинов.

Первые попытки сохранить историко-культурное наследие предприняли в 2000-м году. Тогда в рамках года культуры отреставрировали и передали в пользование Казахскому драматическому театру им. С. Муканова здание дома культуры энергетиков.

В 2004-2006 годах по программе «Культурное наследие» ремонтно-реставрационные работы провели на мемориальном комплексе Карасай и Агынтай батыров, доме купца Янгуразова, комплексе зданий историко-краеведческого музея, в кинотеатре «Новый свет», усадьбе «Сырымбет», мемориале «Вечный огонь», русском драматическом театре и доме культуры энергетиков.

«Было выделено финансирование на продолжение научно-изыскательных работ на поселении Ботай и создание свода памятников Северо-Казахстанской области. Всего за годы Независимости в нашей области установили 32 новых памятника монументального искусства, посвященных великим историческим личностям и видным общественным деятелям. В том числе Кожабергену жырау, Магжану Жумабаеву, Шал акыну, Манашу Козыбаеву, Евнею Букетову и другим», - сказал Р. Мамбеталинов.

В 2019-м году в регионе создали Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. Был сформирован список Сакральных объектов, в который вошли 33 объекта. В том числе 8 являются сакральными памятниками республиканского значения: поселение Ботай, мемориальный комплекс Агынтай и Карасай батырам, усадьба Айганым, музейный комплекс «Резиденция Абылай хана», мазар Кульсары батыра, мазар Кожаберген жырау, место захоронения Ақан сері, место захоронения Ноғайбай бия.

«Ведется работа по созданию виртуального тура по сакральным местам области, создана электронная карта, которая позволяет просмотреть краткую информацию, фото и видео о сакральном объекте, по 21-му сакральному объекту составлены 3D-туры. Реализован проект «Заман таспасы», в рамках которого разработан маршрут достопримечательностей региона, подготовлена информация о памятниках на двух языках, установлено 95 QR-кодов», - сообщил Р. Мамбеталинов.

В 2019-м году появилась региональная программа «Сохранение объектов историко-культурного наследия на 2019-2025 годы». Разрабатывали ее вместе с прокуратурой области с целью сохранности и эффективного использования памятников истории и культуры региона.

За последние два года на бюджетные средства отремонтировали усадьбу Сырымбет, музейный комплекс «Резиденция Абылай хана», литературно-мемориальный дом – музей И. Шухова, Дворец культуры энергетиков, Дом культуры железнодорожников, музей Сабита Муканова. За счет инвесторов - здание первой электростанции, торговый дом 1911-1915 годов, мельницу купца Полякова 1915-1916 года постройки.

«За годы Независимости были проведены значимые археологические исследования: раскопки могильников Баганаты и большого кургана Байкара близ Сергеевки. В 2004-го по 2019-й годы археологические исследования проводились на двух памятниках археологии: поселение Ботай, городище Долматовское (Ак-Ирий). В 2019-м году был обнаружен мавзолей эпохи Золотой Орды – Кызыл оба», - добавил Р. Мамбеталинов.

Он добавил, что в этом году научно-реставрационные работы проводятся в рамках бюджетной программы «Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела» в усадьбе Сырымбет, административном здании постройки 30-х годов прошлого века по улице Конституции в Петропавловске, складах мельницы Муратова постройки начала 20-го века, продолжается реставрация торгового дома купца Шамсутдинова.

«В ближайшие пять лет будет реализован проект «Комплексное изучение и музеефикация археологических объектов историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области». Одними из основных объектов этого проекта стали храмовый комплекс Байкара, городище Ак Ирий и мавзолей Кызыл-Оба. Реализация проекта позволит создать условия для развития туристического кластера региона, путем разработки туристических маршрутов, изданий иллюстрированных туристических путеводителей, проведение различных исторических фестивалей-реконструкций», - сказал Р. Мамбеталинов.

Большие планы у ученых по развитию палеонтологии и возрождения археологической школы.

На территории Северо-Казахстанской области находятся 597 памятников истории и культуры. Из них 8 имеют республиканский статус. Среди имеющихся памятников 436 относятся к археологическим: 43 памятника каменного века, 167 – эпохи бронзы, 205 – раннего железного века, 20 – средневековья. Остальные – 161– относятся к памятникам архитектуры и градостроительства: 83 памятники архитектуры, 64 – монументального искусства, 18 – крепости и редуты.