Памятники фиксируют глыбу национальной истории - политолог Эдуард Полетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог и общественный деятель Эдуард Полетаев высказался об историко-политическом значении создания памятников в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

«Все эти монументы несут серьезную политическую нагрузку. Они, по своей сути, являются важнейшей составляющей формирования определенного мировоззрения в городской среде, проводником идей и представлений, которые формируются политической элитой. Даже в том случае, если памятник был установлен по инициативе и на средства предпринимателей, как это произошло в Туркестане, он в соответствии с существующими нормами и представлениями нынешнего периода времени должен отвечать политическому запросу», - отметил Эдуард Полетаев.

По словам политолога, открытие памятников Нурсултану Назарбаеву – хороший и любопытный материал для практиков, особенно для тех, кто изучает процесс политического транзита.

«Как сами памятники, так и их открытие (а в некоторых церемониях участвовал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и управленческий истеблишмент), это четкий сигнал об отсутствии волатильности в правящей элите и стабильности политического ландшафта для всех - обществу, внешним игрокам, регионам. Власть, таким образом, демонстрирует, что она монолитна и сильна, а преемственность утвердилась. Не случайно медийное закрепление получил тезис из выступления главы государства на церемонии открытия о том, что «стратегический курс Елбасы является незыблемой основой нашей политики», - добавил он.

Кроме того, Эдуард Полетаев считает символичным то, что памятники открыли в год 30-летия Независимости Казахстана, ознаменованный объединением усилий власти и общества в подготовке к празднованию.

«Эта дата важна тем, что имеет весомое консолидирующее значение для свидетельства сплочения людей, пробуждения гордости к достижениям народа Казахстана, независимо от религиозной и национальной принадлежности. Ведь единство народа и объединяющие его моральные ценности – это особый фактор развития, не менее важный, чем политическая и экономическая стабильность. Авторитетные эксперты многократно утверждали, что общество способно ставить и решать масштабные национальные задачи в том случае, если у него есть в наличии единая система нравственных ориентиров, когда в стране почтенно относятся к памяти предков, к каждой странице истории.

Что очень важно, Президент Касым-Жомарт Токаев сформулировал ключевой лейтмотив этих установленных монументов. С одной стороны, как он сказал, мы «выстраиваем платформу для духовного возрождения нации». С другой стороны, «нам нужны четкие идеологические ориентиры и устойчивая ценностная основа».

По своей сути, вышеуказанные памятники фиксируют глыбу национальной истории в разрезе каждого этапа государственности Казахстана в XX-XXI веках. Движение Алаш – это дореволюционный период, Каныш Сатпаев – советский этап, Нурсултан Назарбаев – основатель современного Казахстана.

Таким образом, урбанистический концепт сохранения памяти является серьезным политическим капиталом, а церемонии, связанные с открытием монументов становятся значительными информационными событиями. Памятники – это наглядная демонстрация успешного проведения политики независимости.

Их значение для современных сообществ не стоит недооценивать, так как они помогают стабилизации социального порядка и общественного консенсуса памяти благодаря комплексному характеру своих функций. То есть монументы не только напоминают о заслугах того или иного деятеля, но и выполняют политико-идеологическую, ритуальную, мобилизационную, информационную, воспитательную, сакральную, эстетическую функции. Они актуализируют события прошлого и обеспечивают преемственность поколений.

Памятники имеют утилитарный смысл: они представляют собой хранилище информации, отмеченное в символах. Время сильнее экспертизы. В свое время французские деятели культуры выступали за снос Эйфелевой башни, которая первоначально задумывалась как временное сооружение для Всемирной выставки 1889 года. Даже писатель Виктор Гюго требовал немедленно уничтожить эту «железную уродину». Теперь же это памятник номер один в Европе.

Памятники, материализуя образы выдающихся людей, одновременно моделируют идентичность (политическую, историческую, культурную) современников. Открытие памятников Первому Президенту демонстрирует новые подходы по признанию роли и значения Нурсултана Назарбаева через точечную сакрализацию. Туркестан является духовной столицей тюркского мира, а Нурсултан Назарбаев - его признанный аксакал. В свою очередь Назарбаев-центр – объект, где сконцентрировано историческое осмысление роли Елбасы.

В Казахстане и за рубежом в честь Нурсултана Назарбаева названо множество объектов. В 2010 году был открыт «Назарбаев Университет». 20 школ «Назарбаев Интеллектуальные школы» работают в регионах Казахстана. Сферический павильон ЭКСПО-центра «Нур-Алем» назван в честь Елбасы и открыт в 2016 году. Столица Казахстана переименована в г. Нур-Султан в 2019 году, в честь Нурсултана Назарбаева также названы международный аэропорт г. Нур-Султан и железнодорожный вокзал Нур-Султан-1. Ведут свою деятельность библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Национальный университет обороны имени Первого Президента РК - Лидера Нации, историко-культурный центр им. Н. Назарбаева в г. Темиртау, музей первого президента «Атамекен» в с. Шамалган, Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. В городах республиканского значения и в областных центрах существуют проспекты и улицы Назарбаева. В городах Уральск, Тараз и Актобе есть площади Назарбаева, а в Алматы, Нур-Султане, Актау, Атырау, Туркестане, Талдыкоргане – парки Первого Президента. «Нурсултаном» назван горный пик северном склоне тянь-шаньского хребта Заилийского Алатау.

Нурсултану Назарбаеву посвящено 9 фильмов (киноэпопея «Путь лидера. Огненная река. Железная гора»; «Небо моего детства»; «Назарбаев. Live»; «Разрывая замкнутый круг»; «С Назарбаевым о главном…»; «Так сложились звезды»; «Путь лидера. Астана»; «Ел анасы»; «Соратники»).

Ранее памятник Елбасы в г. Алматы открыт в 2011 году, в г. Талдыкорган - в 2016 году, в Национальном музее в г. Нур-Султан – в 2018 году, на территории Национального университета обороны в г. Нур-Султан - в 2020 году. Барельефы Нурсултана Назарбаева имеются на площади Независимости в г Нур-Султан, а также в г. Темиртау и с. Шамалган.

Памятники и бюсты Назарбаеву установлены в г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) и в г. Каменское (Украина) в 2005 году, в г. Анкара (Турция) в 2010 году, в г. Комрат (Молдова) в 2012 году. Проспекты и улицы носят имя Нурсултана Назарбаева в турецких городах Гебзе, Кыршехир, Невшехир, Адана, в г. Магас (Ингушетия, РФ) и в г. Казань (Татарстан, РФ), в г. Амман (Иордания) и в с. Арич (Армения). В кыргызском г. Ош есть парк им. Н. Назарбаева.

В 2010 году присвоили имя Н. Назарбаева лицею № 1 в г. Грозный (Чеченская Республика, РФ). В 2014 году в Нидерландах появились почтовая марка с изображением Н. Назарбаева и новый сорт тюльпана под брендом «Президент Назарбаев». В 2015 году почтовые марки с изображением Н. Назарбаева были выпущены в ОАЭ. Новый сорт хризантем «Президент Назарбаев» был выведен в г. Изуми (Япония) в 2016 году.

В Казахстане существует государственный орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев». 1 декабря отмечается День Первого Президента, а День столицы совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева – 6 июля», - заключил политолог.