Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Памятники эпохи гуннов исследуют археологи в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
19 Марта 2023, 00:05
Памятники эпохи гуннов исследуют археологи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируется провести научную экспедицию с целью исследования многочисленных археологических памятников гуннского периода. Об этом стало известно в ходе круглого стола в областном краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие зарубежные ученые, занимающиеся изучением гуннов, в том числе профессор университета Йедитепе из Турции Ахмет Ташагыл, профессор монгольского национального университета Торбат Цагаан, антополог, президент международного фонда «Мадьяр-Туран» Андраш Биро и другие.

По словам доктора исторических наук, профессора Зайноллы Самашева, Актюбинская область является основной территорией, где сконцентрированы памятники гуннского периода и это вызывает особый интерес ученых.

photo
Фото автора

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что поддержит и создаст условия для проведения необходимых исследований.

«Мы решили организовать большую научную экспедицию по исследованию памятников эпохи гуннов, для этого в регион прибыли ученые с мировым именем. К осени планируем провести крупную научно-практическую конференцию, где подведем итоги исследований. Мы также хотим создать все условия для проведения исследований с использованием новых технологий. Эти исследования, изучение истории нужно для будущих поколений страны», - сказал аким.

Актюбинские археологи отметили, что в результате поисковых работ за последние годы было выявлено, что на территории региона сосредоточены тысячи историко-культурных памятников, представляющих богатое историческое достояние страны. Эти памятники относятся к разным историческим периодам, начиная с каменного века до современности.


Актюбинская область   История Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая