29 Августа 2022 13:40

Памятники архитектуры спасают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске архитектурный памятник республиканского значения «Дом купца Янгуразова» в очередной раз оказывается на грани разрушения. Однако в Центре по охране и использованию историко-культурного наследия уверены, что спасут уникальное здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра Ракат Мамбеталинов сообщил нашему агентству, что буквально в конце этой недели будет готова научно-проектная документация.

«Разработкой проекта занимается специализированная реставрационная фирма «Кумбез» из Алматы. Как только его получим, будем подавать заявку на дополнительное финансирование на проведение реставрационных работ. Пока сумма неизвестна. Мы хотим все сохранить, восстановить утраченные элементы, провести внутреннюю реставрацию, воссоздать первоначальный облик дома и провести благоустройство территории», - сказал Р. Мамбеталинов.

По его словам, закрылся вопрос с ливневой канализацией. Из-за неработающих ливневок вода скапливалась на первом этаже Дома невесты. Ремонт улицы Горького проблему решил.

«Вода внутрь здания не попадает, последние дожди это показали. Трещины на стенах появились еще в прошлом году. Но когда начались строительные работы на улице Горького, мы выставили маяки. Контролируем, чтобы рядом со зданием не проходили по два-три катка. Вибрация в любом случае создается, для дома это не очень хорошо. Со строителями переговорили, понимание есть. После реставрации здесь так и будет располагаться Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. В этом году в Доме невесты шли съемки исторического сериала «Магжан. Жаралы Жолбарыс». Здание интересное, думаю, после реставрации здесь будут проходить новые съемки», - отметил Р. Мамбеталинов.

Если дом купца Янгуразова возможно сохранить, то другой уникальный памятник архитектуры – дом купца Дмитриева - может исчезнуть. Ранее мы информировали, что владелец здания скончался, наследница же в права не вступает, но и от дома не отказывается. За это время никаких существенных изменений в этой странной ситуации не произошло. Наследники в права не вступают, центр не может провести на памятнике никаких работ, здание в готическом стиле продолжает разрушаться. Сколько времени простоит купеческий дом, неизвестно. Вполне возможно, что он просто исчезнет с лица земли.

Р. Мамбеталинов с радостью сообщил о том, что есть шанс продлить жизнь памятнику деревянного зодчества конца 19-го – начала 20-го века – дому купца Шулепова.

«Ранее в здании находилась автобаза Погранслужбы КНБ РК. Сейчас они его освободили. Будем добиваться, чтобы памятник был передан в руки государства. Здание требует реставрации. Надеемся, что приведем в порядок памятник деревянного зодчества. Подобных у нас в области мало. Самый яркий пример – дом купца Юзефовича, где сейчас располагается музей изобразительных искусств. Дом купца Шулепова по площади гораздо больше – около 300 квадратных метров», - сказал Р. Мамбеталинов.

Он добавил, что центр выходит с предложением в профильное министерство рассмотреть два вопроса, которые позволили бы в дальнейшем сохранять памятники.

«Если собственник ненадлежащим образом смотрит за зданием, то мы имеем право забрать через суд. Но опять же - выкупить. То есть, владелец довел памятник до плачевного состояния, за это получил какой-то минимальный административный штраф и деньги от государства, которое хочет сохранить здание. Второй вопрос: аренда памятников. С 2000-го года действует запрет на их продажу, можно арендовать по цене 0,8 МРП за квадратный метр. В нашем городе здания имеют большую площадь, и ежемесячная аренда некоторых доходит до двух миллионов тенге. При этом арендатор должен провести реставрацию. Мы считаем, что нужна условно-тенговая аренда при условии реставрационных работ. Как это делают на западе. Например, в доме купца Боярского в Пресновке когда-то располагалась типография, потом там произошел пожар и здание оказалось заброшенным. Есть желающие реставрировать его, но останавливает высокая арендная плата. Надеемся, что наши предложения примут, и мы сможем спасти больше наших памятников», - подчеркнул Р. Мамбеталинов.