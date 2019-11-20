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Памятники Абаю и Естаю Беркимбаеву появятся в следующем году в Павлодаре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как рассказала руководитель отдела культуры и развития языков Павлодара Самал Бегалинова, заявки на участие подали не только известные скульпторы Павлодара, но и Нур-Султана, Алматы, Караганды, Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.
«В 2020 году к 175-летию Абая в областном центре появится памятник просветителю, мыслителю, общественному деятелю, - сообщила Самал Бегалинова. – Восемь участников представили 11 эскизов, из которых отобраны три работы. Памятник появится на пересечении улиц Абая и Кривенко».
Кроме того, будет приведена в порядок улица, носящая имя просветителя.
Еще один памятник планируется воздвигнуть в городском парке отдыха. Он будет посвящен акыну, певцу, композитору Естаю Беркимбаеву. Скульпторы подали девять макетов будущего монумента.
По информации Самал Бегалиновой, планируется, что изготовлены памятники будут за счет внебюджетных средств.
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