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Памятники Абаю и Естаю Беркимбаеву появятся в следующем году в Павлодаре

20 Ноября 2019 10:29
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Памятники Абаю и Естаю Беркимбаеву появятся в следующем году в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как рассказала руководитель отдела культуры и развития языков Павлодара Самал Бегалинова, заявки на участие подали не только известные скульпторы Павлодара, но и Нур-Султана, Алматы, Караганды, Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.

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«В 2020 году к 175-летию Абая в областном центре появится памятник просветителю, мыслителю, общественному деятелю, - сообщила Самал Бегалинова. – Восемь участников представили 11 эскизов, из которых отобраны три работы. Памятник появится на пересечении улиц Абая и Кривенко».

Кроме того, будет приведена в порядок улица, носящая имя просветителя.

Еще один памятник планируется воздвигнуть в городском парке отдыха. Он будет посвящен акыну, певцу, композитору Естаю Беркимбаеву. Скульпторы подали девять макетов будущего монумента.

По информации Самал Бегалиновой, планируется, что изготовлены памятники будут за счет внебюджетных средств.

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Ключевые слова: Павлодарская область, История Казахстана, Память, Абай,
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