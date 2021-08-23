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Памятник Ыбыраю Алтынсарину предлагают установить в Нур-Султане

23 Августа 2021 12:20
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Памятник Ыбыраю Алтынсарину предлагают установить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане предлагают установить памятник казахскому просветителю, открывшему первую казахскую школу педагогу Ыбыраю Алтынсарину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все мы знаем Ыбырая Алтынсарина как первого педагога-казаха. Великий просветитель занимает особое место в отечественном образовании. И все же в столице страны, городе Нур-Султане, до сих пор не установлен памятник этому выдающемуся деятелю. Улица есть, она, к тому же, короткая, всего 700 метров. Хорошо, если будет специальный памятник, к которому можно приходить и возлагать цветы. В этом году 30-летие Независимости, более 20 лет, как город стал столицей, и в этой связи есть предложение установить памятник Ыбыраю Алтынсарину в центре столицы, назвать его именем красивую и широкую улицу. Столица растет с каждым годом, растет число домов и зданий, соответственно, появляются новые улицы. Поэтому, думаю, что не будет проблемой найти новую и широкую улицу. Это будет достойным делом», – сказал житель столицы Ернат Мелисулы.

Отметим, этот активный житель Нур-Султана организовал веломарафон, посвященный 30-летию Независимости и 180-летию Ыбырая Алтынсарина. Сегодня группа велосипедистов-любителей в составе 5 человек выехала из столицы в Костанай.


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#Нур-Султан   #История Казахстана  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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