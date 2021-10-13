Памятник воину-гвардейцу отреставрировали в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане после реставрации открыли памятник воину-гвардейцу. Один из старейших монументов вновь украшает городской сквер на улице Пушкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Памятник был установлен в 1956 году. Его авторы – художники Л. Пак и Н. Андреев и архитектор К. Турлыбаев. Монумент нуждался в серьезной реставрации, так как из-за погодных условий изрядно обветшал.

Скульптурную композицию отреставрировали с использованием гипса и бетона, обновили памятную надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто» на казахском и русском языках. Облицовка постамента и пьедестала памятника выполнена из гранита и мрамора.

Кроме того, была облагорожена прилегающая к памятнику территория. Площадь также выложена гранитом и мрамором, по обе стороны от скульптурной композиции построены сухие фонтаны с подсветкой. В самом сквере заменены урны и скамейки, отремонтированы вазоны под цветы, восстановлены уличные светильники.

«Архитектурный облик каждого города отражает его культурный уровень, а также рассказывает о его истории. Одним из таких исторически значимых объектов нашего города является памятник воину-гвардейцу, названный в народе «Неизвестный солдат». Памятник посвящен жезказганским воинам, пропавшим без вести на полях сражений в годы ВОВ. Это дань памяти героям-фронтовикам, погибшим в жестокой войне за сегодняшнюю мирную жизнь, поклонение их подвигу. Помнить о войне и героизме необходимо всему человечеству, чтобы противостоять жестокости», – сказал аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров.

В церемонии открытия памятника участвовали представители городской администрации, Совета ветеранов, жители Жезказгана.

«Ветеранов фронта и тыла осталось немного, и мы рады, что в городе бережно сохраняется память о павших героях – наших соотечественниках. Мы искренне благодарны всем, кто участвовал в обновлении памятника погибшим воинам. Нам важно, что среди нас много людей, неравнодушных к подвигам солдат», – отметил председатель городского Совета ветеранов Мурат Казамбаев.