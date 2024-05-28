Памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги появится в Астане

В ближайшей перспективе планируется проведение Дня культуры Туркменистана в Астане и Дня культуры Казахстана в Туркменистане. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Культурно-гуманитарное сотрудничество традиционно заполняет ряд наиболее приоритетных направлений. Пользуясь случаем, поздравляю туркменскую делегацию с 300-летием всемирно известного поэта Махтумкули Фраги. Литературное наследие этой исторической личности отражает мудрость и уникальное мировоззрение туркменского народа, сохранившего общие духовные сокровища и традиции тюркской культуры. С нетерпением ждем торжественного открытия памятника великому поэту в нашей столице, — сказал Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК сообщил, что в рамках инициатив лидеров двух государств в ближайшей перспективе планируется проведение Дня культуры Туркменистана в Астане и Дня культуры Казахстана в Туркменистане.