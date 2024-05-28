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    18:45, 27 Май 2024 | GMT +6

    Памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги появится в Астане

    Памятник туркменскому поэту Махтумкули Фраги появится в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В ближайшей перспективе планируется проведение Дня культуры Туркменистана в Астане и Дня культуры Казахстана в Туркменистане. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Культурно-гуманитарное сотрудничество традиционно заполняет ряд наиболее приоритетных направлений. Пользуясь случаем, поздравляю туркменскую делегацию с 300-летием всемирно известного поэта Махтумкули Фраги. Литературное наследие этой исторической личности отражает мудрость и уникальное мировоззрение туркменского народа, сохранившего общие духовные сокровища и традиции тюркской культуры. С нетерпением ждем торжественного открытия памятника великому поэту в нашей столице, — сказал Мурат Нуртлеу. 

    Глава МИД РК сообщил, что в рамках инициатив лидеров двух государств в ближайшей перспективе планируется проведение Дня культуры Туркменистана в Астане и Дня культуры Казахстана в Туркменистане.

    — Этой осенью мы готовы провести Дни культуры Туркменистана. Выражаю огромную благодарность туркменской стороне за инициативу установить в городе Ашхабаде памятники кюйшы Курмангазы и мудрецу и мыслителю Абаю. Туркменский город Анау в этом году стал культурной столицей тюркского мира. Договорились оказать содействие во взаимодействии между высшими учебными заведениями в целях расширения связей в области образования и науки. Более 2600 туркменских студентов, обучающихся в 28 вузах Казахстана, способствуют сближению двух стран, — добавил Мурат Нуртлеу.

    Теги:
    Культура Тюркский мир День культуры Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Туркменистан Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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