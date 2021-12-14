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Памятник трем казахским биям открыли в Таразе

14 Декабря 2021 23:00
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Памятник трем казахским биям открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память исторических деятелей в рамках празднования 30-летия Независимости страны увековечили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Таразе открыли памятник трём знаменитым казахским биям - Толе би, Айтеке би, Казыбек би.

3,5-метровый памятник на мраморном постаменте установлен перед зданием Жамбылского областного суда и служит символом мудрости и справедливости. Автор монумента – жамбылский скульптор Темирхан Колжигит.

В церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, председатель Жамбылского областного суда Ербол Ахметжанов, экс-председатель Верховного Суда РК Мусабек Турганбекулы, бывший председатель Жамбылского областного суда Максут Абылкаиров, ветераны судебной системы. Участники церемонии возложили к памятнику цветы.

Ербол Ахметжанов и Мусабек Турганбекулы отметили, что вклад казахских биев в развитие и укрепление правосудия неоценим. Они сыграли решающую роль в объединении казахов в самый сложный период, боролись за свободу и независимость страны.

«Деятельность Толе би, Казыбек би и Айтеке би была тесно связана с формированием и развитием права в Великой степи. И данный памятник является символом их мудрости и справедливости», - сказал Мусабек Турганбекулы.

После торжественной церемонии открытия памятника гости собрались в недавно построенном здании областного суда.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в разные времена существовала своя судебная система. Доказательством этому служит совет биев.

«Открытие в преддверии 30-летия Независимости РК памятника трём легендарным верховным биям Великой степи - значимое событие. С их именами связана целая эпоха зарождения казахской государственности и правосудия. У них был богатый жизненный опыт и безупречная репутация. Решения трех биев были справедливыми и не подвергались сомнениям», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что судебная система должна совершенствоваться в соответствии с современными требованиями.

«В нашей стране уделяется особое внимание развитию судебной системы, создаются условия. Применение информационных технологий предоставляет и судам, и населению большие возможности. Жители, не выходя из дома, могут подавать заявления и контролировать судебный процесс. В соответствии с поручением руководства страны местные власти создают максимально благоприятные условия для развития судебной системы», - сказал аким области.

Глава региона напомнил, что недавно в Таразе прошел международный форум «Сот жүйесінің ғалымдар диалогы» («Диалог ученых судейской системы»), в котором приняли участие председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов, судья Верховного Суда РК, председатель Союза судей Сакен Абдолла, ученые-судьи, зарубежные ученые-юристы из России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси.

«Форум доказал, что у областного суда есть своя история, свои традиции. Ветераны отрасли вносят вклад в воспитание молодых специалистов и передают им опыт. Они должны руководствоваться принципами честности, справедливости, законности. Это очень важно для повышения доверия населения к судебной системе», - сказал Бердибек Сапарбаев.


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#Жамбылская область   #История Казахстана   #Память   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Галина Скрипник

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