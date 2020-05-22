Памятник трем казахским биям открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде открыли памятник трём знаменитым казахским биям - Толе би, Айтеке би, Казыбек би. Она установлена перед зданием областного суда и служит символом мудрости и справедливости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие памятника трём легендарным верховным биям Великой степи - значимое событие. С именами Айтеке би, Казыбек би и Толе би связана целая эпоха зарождения казахской государственности и казахского правосудия. Благодаря жизненному опыту и безупречной репутации их решения были справедливыми и не подвергались сомнениям. Пусть этот памятник как символ правосудия всегда будет напоминать об ответственности судей перед народом Казахстана», - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на открытии скульптурной композиции.

«Три великих бия вошли в историю как общественные и политические деятели. Они были не только судьями-примирителями, но и советниками ханов. Возглавляли Совет биев. Это были мудрейшие люди с богатым жизненным опытом, знающие историю, традиции казахского народа. Основная их задача заключалась в сохранении стабильности в обществе. Они обладали мастерством риторики, убеждения. Мы до сих пор цитируем их слова назидания», - говорит председатель Карагандинского областного суда Нурсерик Шарипов, инициатор создания памятника.

По его словам, памятник «Үш би» был запланирован в архитектурном ансамбле Дворца правосудия. Новое здание областного суда открылось в ноябре прошлого года. Скульптуру начали изготавливать в начале этого года, на возведение ушло около четырёх месяцев.

«Мы стремились не повторить уже имеющиеся образы трёх биев. Хотели передать динамику. Чтобы это был своего рода взгляд через века, напутствие потомкам», - отметил Нурсерик Шарипов.

Памятник изготовили в Алматы. Автор - народный умелец Женис Еркінұлы.

На открытии скульптурной композиции присутствовали судьи-ветераны. После возложения цветов гости осмотрели новое здание областного суда.

Глава региона также отметил важность повышения доверия граждан к судебной системе. Работа судов становится прозрачнее благодаря внедрению цифровых технологий. Последние месяцы в период карантина суды работают в режиме онлайн, судебные иски и другие документы принимаются в электронном виде.