Памятник Таныбаю-батыру открыли в Шетском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНОРМ – В посёлке Мойынты Шетского района Карагандинской области открыли памятник Таныбаю Бекназарулы. Бюст вместе с постаментом весит более тонны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Памятник батыру установили его потомки, чтобы юные жители Мойынты чтили историю своего народа и родного края.

Напомним, Таныбай Бекназарулы (1670-1755) - батыр из племени аргын Среднего жуза, боровшийся за независимость казахского народа. В одном из боёв против джунгар ему удалось победить главного батыра противника - Капала.

Рядом с памятником родственники героя разбили сквер. Здесь будут расти цветы и деревья.

«Я потомок батыра. И горжусь этим. В ближайшем будущем выйдет книга о нём. Сейчас мы готовим её к печати», - сказал Амандык Сериков.

Стоит отметить, что в школе посёлка действует музей Таныбая-батыра.

Во время мероприятия также состоялась презентация песни «Мойынты вальсы», её впервые исполнила преподаватель Казахского национального университета искусств магистр искусств Дилара Карекенова. Автор слов - жительница села Роза Сулейменова. Музыку написал директор ТОО «Қарағанды Қазына» кандидат ветеринарных наук, доцент Досым Саргаскаев.