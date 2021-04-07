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    22:34, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Памятник Таныбаю-батыру открыли в Шетском районе Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНОРМ – В посёлке Мойынты Шетского района Карагандинской области открыли памятник Таныбаю Бекназарулы. Бюст вместе с постаментом весит более тонны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Памятник батыру установили его потомки, чтобы юные жители Мойынты чтили историю своего народа и родного края.

    Напомним, Таныбай Бекназарулы (1670-1755) - батыр из племени аргын Среднего жуза, боровшийся за независимость казахского народа. В одном из боёв против джунгар ему удалось победить главного батыра противника - Капала.

    Рядом с памятником родственники героя разбили сквер. Здесь будут расти цветы и деревья.

    «Я потомок батыра. И горжусь этим. В ближайшем будущем выйдет книга о нём. Сейчас мы готовим её к печати», - сказал Амандык Сериков.

    Стоит отметить, что в школе посёлка действует музей Таныбая-батыра.

    Во время мероприятия также состоялась презентация песни «Мойынты вальсы», её впервые исполнила преподаватель Казахского национального университета искусств магистр искусств Дилара Карекенова. Автор слов - жительница села Роза Сулейменова. Музыку написал директор ТОО «Қарағанды Қазына» кандидат ветеринарных наук, доцент Досым Саргаскаев.


    Теги:
    Карагандинская область Общество История Казахстана
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