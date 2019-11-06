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Памятник степной траве открыли в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открыли памятник степной траве кумаршык. Композицию «Құмаршық дәні» установили в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Невзрачные зеленые кустики в степи, похожие на верблюжью колючку – это кумаршык. Трудно поверить, но по своим качествам она может поспорить со знаменитым черным тмином и жожобой. А для казахского народа эта трава еще и целый пласт истории.
«В голодные 20-40-е годы кумаршык стал кормильцем нашего народа. Из него пекли хлеб, делали толкын и тары. Из него получали очень вкусное масло», - рассказывает одна из жительниц области, сохранившая все секреты приготовления продуктов из кумаршыка, Мария Гумарова.
Четырехметровая композиция выполнена в бронзе и граните. На ней изображен куст кумаршыка, а также мальчик и девочка - как символ молодого поколения, чьи предки пережили голод и лишения.
Для региона, где активно развивают туристический бизнес, кумаршык может стать еще одним брендом. Наряду с рыбалкой, охотой, полями лотоса. Привлекая как внутренних туристов, интересующихся прошлым казахского народа, так и иностранных, для которых это настоящая экзотика.
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