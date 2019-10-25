Памятник спасателям открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе форума «Безопасность населения и бизнеса» у здания областного департамента по ЧС открылся памятник «Тәуелсіз қазақ елінің құтқарушыларына тағзым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Скульптура изображает спасателя, выносящего из пожара маленького ребенка. Высота монумента более 4 метров.

С открытием памятника сотрудников ДЧС поздравил аким области Ондасын Уразалин, а также заместитель председателя Комитета по ЧС Министерства внутренних дел РК Талгат Нурмагамбетов.





«Профессия спасателя - одна из самых важных и необходимых. Каждый час вашей работы измеряется количеством предотвращенных трагедий, спасенных жизней. Для нас большая честь отдать дань памяти и уважения тем, кого уже нет с нами. Появление памятника пожарным и спасателям – это символ благодарности в адрес тех героев, которые не боятся ежедневно смотреть в глаза смерти ради спасения чужих жизней. Монумент - это не только напоминание о прошлых достижениях, это задел для будущих поколений спасателей», - подчеркнул аким области. В ходе мероприятия заместитель председателя комитета по ЧС МВД РК Талгат Нурмагамбетов вручил руководителям пожарных частей ключи от специализированной аварийно-спасательной техники, приобретенной за счет республиканского бюджета.

«Этот памятник в первую очередь - дань уважения ветеранам департамента, которые в свое время с честью выполнили свой долг. Спасать и помогать - такая цель стоит перед пожарными и спасателями, которые первые приходят на ликвидацию ЧС», - сказал Т.Нурмагамбетов. В текущем году сотрудниками ДЧС было осуществлено 3026 оперативных выездов, из зон чрезвычайных ситуаций было эвакуировано более 2000 человек, спасены - 663, оказана первая медицинская помощь - 198.







