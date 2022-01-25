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Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре

25 Января 2022 11:46
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Памятник соледобытчикам восстановили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре привели в порядок сбитый памятник соледобытчикам. В городе принял прежний вид объект, в который больше двух недель назад на легковушке въехал 46-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работы по восстановлению памятника соледобытчикам завершены», - написал на своей странице в Insagram заместитель акима города Павлодара Хасар Хабылбеков.

Его слова подкреплены фотографией обновлённого памятника соледобытчикам Павлодарского Прииртышья, расположенного на речном вокзале областного центра, со свежей новой плиткой и заново закреплённой плитой с памятной надписью.

Заместитель акима города Павлодара Светлана Гладышева подтвердила эту информацию.

Напомним, 7 января 46-летний водитель на «Мерседесе» наехал на каменный памятник. Водитель тогда был доставлен в больницу, а машина водворена на штрафную стоянку. В отношении водителя возбудили административное производство. Сразу после ДТП аким Павлодара Асаин Байханов выразил своё возмущение порчей памятника на своей странице в Insagram.




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#Павлодарская область   #ДТП   #Акимат   #Память  
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Автор:

Антон Гагарин

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