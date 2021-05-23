Памятник Шотан-батыру установят в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау планируют установить памятник Шотан-батыру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Памятник Ер Шотану планируют установить в Актау к 30-летию Независимости Казахстана. Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангыстауской области, это необходимо для популяризации подвига батыра, который в XVIII веке сражался за целостность казахской земли.

«Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником ханов Абылая и Абулхаира», — рассказали представители ЦОК.

Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.