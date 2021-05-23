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    17:34, 23 Май 2021 | GMT +6

    Памятник Шотан-батыру установят в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау планируют установить памятник Шотан-батыру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Памятник Ер Шотану планируют установить в Актау к 30-летию Независимости Казахстана. Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангыстауской области, это необходимо для популяризации подвига батыра, который в XVIII веке сражался за целостность казахской земли.

    «Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником ханов Абылая и Абулхаира», — рассказали представители ЦОК.
    Просьбу потомков батыра поддержали в городском и областном акимате. На общественном собрании городские и областные депутаты единогласно проголосовали за возведение памятника. Памятник планируют установить возле автодороги №18.


    Теги:
    Мангистауская область
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