29 Августа 2022 10:55

Памятник Шотан-батыру открыли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау состоялась торжественная церемония открытия памятника народному герою, защитнику казахской земли Шотан батыру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

В церемонии открытия памятника народному герою принял участие глава региона Нурлан Ногаев, народный артист Казахстана Асанали Ашимов, депутаты, общественные деятели, потомки Шотан-батыра, жители и гости города.

Мероприятие началось с коллективной молитвы и чтения аятов из Священного писания за упокой души батыра.

«Шотан Назарулы - один из героев джунгарской войны, выходец из Младшего жуза. Сегодняшнее поколение, потомки батыра гордятся им. Для нас, для всего региона, для истории современного Казахстана сегодня особенный день — мы стали свидетелями значимого события, которое вдохновляет каждого из нас. Наша общая задача — прославлять их героический путь. В своём Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно помнить наших предков, которые защищали свои земли, дав нам пример своим единством и любовью к своей земле. Казахстанцы должны помнить об этом и чтить своих предков, а также народные традиции и обычаи. Память о наших предках дорога нам тем, что они отдали свою жизнь за освобождение страны, за целостность земли, за долголетие поколений, за будущее Казахстана», - сказал Нурлан Ногаев

Во время джунгарского нашествия Ер Шотан был верным соратником Абылай-хана и Абулхаир-хана. Он вместе с Кабанбай-батыром, Богенбай-батыром и Отеген-батыром защищал казахские земли.

Памятник создали благодаря пожертвованиям потомков Шотан-батыра, свою лепту внесли и предприниматели.

Автором памятника, который установлен на перекрёстке по дороге в аэропорт, является художник, скульптор Кошер Байгазиев. Мемориал сделан из бронзы. Высота монумента составляет 12 метров, вес – 5 тонн.

Строительство памятника было начато в 2021 году.