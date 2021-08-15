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вчера 19:09
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вчера 18:00
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Памятник Шерубай-батыру отреставрировали в Абайском районе Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области педагоги и общественники отреставрировали памятник Шерубай-батыру. Помимо этого участники акции облагородили территорию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Силами волонтёров ОО «Молодёжный альянс» и педагогов общеобразовательной школы имени Абая посёлка Топар приведён в порядок памятник Шерубай-батыру. В реставрации объекта участвовали 15 человек.
«Памятный знак долгие годы находился в плачевном состоянии. Свою роль сыграл и наш климат с перепадами температурного режима. А также вокруг памятника образовалась свалка бытовых отходов. За этим местом особо никто не ухаживал, поэтому мы решили отреставрировать объект и убрать прилегающую территорию. Это ведь наша история», – отметил руководитель ОО «Молодёжный альянс» Темирлан Какенов.
Участники акции не только покрасили оградку, щит и копья, но и укрепили фундамент, на котором установлен сам памятник.
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