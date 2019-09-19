Памятник погибшим полицейским установили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Алтынсаринском районе Костанайской области открыли памятник полицейским, погибшим при исполнении служебного долга, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На открытии присутствовали ветераны органов внутренних дел, юные помощники полиции, личный состав отдела полиции.

Заместитель акима Алтынсаринского района Ержан Самидосов отметил, что сегодня в районе важное событие - открыт памятник погибшим полицейским. Теперь здесь будут проходить все мероприятия к знаменательным датам: Дню полиции, принятию присяги молодыми сотрудниками.

Заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев отметил, что за годы независимости погибли 42 полицейских Костанайской области, 11 - при задержании особо опасных преступников.

«Сегодняшнее мероприятие - это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности граждан. Они всегда будут примером для молодого поколения», - сказал он.

Председатель совета ветеранов ДП Костанайской области Амангельды Умербаев, обращаясь к личному составу, сказал о необходимости преданного служения Родине и соблюдения присяги и долга.

К памятнику возложены цветы, погибших вспомнили поимённо, их память почтили минутой молчания.