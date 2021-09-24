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Памятник поэту Абу Абдаллах Рудаки открыли в столице Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Сентября 2021, 13:19
Памятник поэту Абу Абдаллах Рудаки открыли в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев и Председатель Маджлиси милли Маджили Оли Таджикистана Рустами Эмомали, находящийся в Казахстане с официальным визитом, приняли участие в церемонии открытия памятника поэту, основоположнику таджикской и персидской классической литературы Абу Абдаллаху Рудаки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая на церемонии открытия памятника, Маулен Ашимбаев отметил, что это мероприятие является важным событием культурной жизни столицы Казахстана и войдет в историю развития казахстанско-таджикского сотрудничества.

«В Казахстане высоко ценят творческое наследие великого поэта Абу Абдаллах Рудаки. Его поэзия вошла в сокровищницу мировой культуры. На творчестве Рудаки выросли такие выдающиеся поэты и литераторы Востока, как Омар Хайям, Низами, Фирдоуси, Джами и Руми. И сегодня на одноимённой улице мы открываем памятник основоположнику таджикской и персидской классической литературы Абу Абдаллах Рудаки. Я знаю, что и в Душанбе есть улица, названная в честь выдающегося казахского мыслителя Абая. Культурно-духовные связи всегда были и остаются прочным фундаментом в двусторонних отношениях. И очень важно чтить память наших выдающихся предков «, - сказал спикер Сената.

Спикеры палат парламентов двух стран также приняли участие в торжественной церемонии заложения первого камня на месте строительства нового посольства Республики Таджикистан в Республике Казахстане.

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