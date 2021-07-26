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Памятник первостроителям города отреставрировали в Балхаше
26 Июля 2021 23:23
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БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше отреставрирован памятник первостроителям города. Монумент был открыт 29 октября 1968 года на территории Центрального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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За долгие годы эксплуатации он неоднократно реставрировался, но тем не менее в последнее время на памятнике появились сколы и образовались отверстия на бетонном пьедестале.
Недавно силами подрядной организации была отреставрирована декоративная стена монумента, на которой запечатлены люди во время работы. Также подрядчик залатал дыры, покрасил фигуру и барельеф и залил новый бетон.«Памятник представляет собой пятиметровую фигуру рабочего. В руках у него лопата – орудие труда первых пятилеток страны. Реставрацией занималась подрядная компания, которая содержит аллеи и скверы города в рамках договорных обязательств», – отметили в акимате Балхаша.
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