+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Памятник первостроителям города отреставрировали в Балхаше

26 Июля 2021 23:23
Поделиться:
Памятник первостроителям города отреставрировали в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше отреставрирован памятник первостроителям города. Монумент был открыт 29 октября 1968 года на территории Центрального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События» 25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

За долгие годы эксплуатации он неоднократно реставрировался, но тем не менее в последнее время на памятнике появились сколы и образовались отверстия на бетонном пьедестале.

Недавно силами подрядной организации была отреставрирована декоративная стена монумента, на которой запечатлены люди во время работы. Также подрядчик залатал дыры, покрасил фигуру и барельеф и залил новый бетон.

«Памятник представляет собой пятиметровую фигуру рабочего. В руках у него лопата – орудие труда первых пятилеток страны. Реставрацией занималась подрядная компания, которая содержит аллеи и скверы города в рамках договорных обязательств», – отметили в акимате Балхаша.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Культура   #История Казахстана  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
26 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
26 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
25 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
25 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
2 Свадьбу с участием более 100 гостей проводили в Нур-Султане
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
5 Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
Читайте также
Карагандинский фармкомплекс отгрузил более 100 тысяч доз «Спутника V» в Нур-Султан
Итоги выборов сельских акимов подвели в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив