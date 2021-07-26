Памятник первостроителям города отреставрировали в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше отреставрирован памятник первостроителям города. Монумент был открыт 29 октября 1968 года на территории Центрального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За долгие годы эксплуатации он неоднократно реставрировался, но тем не менее в последнее время на памятнике появились сколы и образовались отверстия на бетонном пьедестале.

Недавно силами подрядной организации была отреставрирована декоративная стена монумента, на которой запечатлены люди во время работы. Также подрядчик залатал дыры, покрасил фигуру и барельеф и залил новый бетон.

«Памятник представляет собой пятиметровую фигуру рабочего. В руках у него лопата – орудие труда первых пятилеток страны. Реставрацией занималась подрядная компания, которая содержит аллеи и скверы города в рамках договорных обязательств», – отметили в акимате Балхаша.