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Памятник народному писателю Хамиту Ергалиеву открыли в Атырау

14 Декабря 2019 00:43
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Памятник народному писателю Хамиту Ергалиеву открыли в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в Атырау увековечили память народного писателя Республики Казахстан, лауреата Государственной премии, выдающегося поэта Хамита Ергалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

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«Хамит Ергалиев всегда был предан своему делу, его поэтический дар стал достоянием народа. Как говорят, человек умирает только тогда, когда умирает память о нем. Мы видим и знаем, что память о писателе жива по сей день. Сегодня мы присутствуем на мероприятии по увековечиванию памяти народного писателя. Место установки памятника выбрано не случайно- набережная Урала. Здесь идет работа по облагораживанию территории. Здесь тысячи горожан и гостей города смогут почувствовать всю силу и красоту родного города», – сказал открывая мероприятие аким региона Нурлан Ногаев.


Как рассказал автор памятника, скульптор Нургалым Исабаев, потребовался год трудоемкой работы, чтобы передать всю сущность народного писателя. Свои поздравления выразили сын и дочь Хамита Ергалиева – Мурат и Гульжан Ергалиевы, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, общественность региона.

Выдающийся поэт и писатель Хамит Ергалиев родился в селе Новобогат Исатайского района в 1916 году. Теперь этот поселок носит имя Хамита Ергалиева. С июня 1940 года он служил в армии, был командиром эскадрона в частях кавалерии. Во время ВОВ в боях под Будапештом был тяжело ранен и в январе 1945 года демобилизован. Награжден орденом ВОВ II степени, дважды орденами Трудового Красного знамени, орденами Знак Почета, Дружбы народов и многими медалями. Первые стихи появились в печати в 1936 году. Являясь автором более тридцати книг, Х. Ергалиев оставил неизгладимый след в казахской литературе в основном как поэт-эпик. В 1982 году за книгу «Алтын зерен» («Чаша золотая») Х. Ергалиеву присудили Государственную премию им. Абая, а в 1986 году – почетное звание Народный писатель Казахстана.



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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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