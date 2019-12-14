Памятник народному писателю Хамиту Ергалиеву открыли в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в Атырау увековечили память народного писателя Республики Казахстан, лауреата Государственной премии, выдающегося поэта Хамита Ергалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

«Хамит Ергалиев всегда был предан своему делу, его поэтический дар стал достоянием народа. Как говорят, человек умирает только тогда, когда умирает память о нем. Мы видим и знаем, что память о писателе жива по сей день. Сегодня мы присутствуем на мероприятии по увековечиванию памяти народного писателя. Место установки памятника выбрано не случайно- набережная Урала. Здесь идет работа по облагораживанию территории. Здесь тысячи горожан и гостей города смогут почувствовать всю силу и красоту родного города», – сказал открывая мероприятие аким региона Нурлан Ногаев.





Как рассказал автор памятника, скульптор Нургалым Исабаев, потребовался год трудоемкой работы, чтобы передать всю сущность народного писателя. Свои поздравления выразили сын и дочь Хамита Ергалиева – Мурат и Гульжан Ергалиевы, заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, общественность региона.

Выдающийся поэт и писатель Хамит Ергалиев родился в селе Новобогат Исатайского района в 1916 году. Теперь этот поселок носит имя Хамита Ергалиева. С июня 1940 года он служил в армии, был командиром эскадрона в частях кавалерии. Во время ВОВ в боях под Будапештом был тяжело ранен и в январе 1945 года демобилизован. Награжден орденом ВОВ II степени, дважды орденами Трудового Красного знамени, орденами Знак Почета, Дружбы народов и многими медалями. Первые стихи появились в печати в 1936 году. Являясь автором более тридцати книг, Х. Ергалиев оставил неизгладимый след в казахской литературе в основном как поэт-эпик. В 1982 году за книгу «Алтын зерен» («Чаша золотая») Х. Ергалиеву присудили Государственную премию им. Абая, а в 1986 году – почетное звание Народный писатель Казахстана.







