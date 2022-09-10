Памятник Мусе Джалилю планируют установить в Семее
«Недавно мы приехали в Кокшетау на открытие памятника Мусе Джалилю, и посетили возможное место установки памятника Мусе Джалилю в Семее. Надеемся, что городские власти окажут поддержку. Понятно, что нужно соблюсти все протокольные мероприятия. Но открытие памятника - это большое уважение к истории и к народам», – сказал В. Шайхразиев.
Татары сыграли большую роль в жизни казахского народа, считает заместитель акима города Семея Айдар Садырбаев .
«Наша история глубоко взаимосвязана, пересекается, делить между собой нам нечего. Мы знаем, что казахстанская интеллигенция училась в Казани, и татары сыграли свою роль во время становления казахского государства», – заявил А. Садырбаев.
Он также призвал «ценить то, что было пережито старшим поколением» и противостоять тому, что «история переписывается на чей-то субъективный лад».
«Мы беспрепятственно пересекаем границы, гостим друг у друга. Поздравляю с праздником Сабантуй. Бик зур рэхмэт!» – сказал Садырбаев.
Фото: tatar-inform.ru