Памятник Мусе Джалилю планируют установить в Семее

СЕМЕЙ. ТАТАР-ИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В городе Семее могут установить памятник Герою Советского Союза Мусе Джалилю, сейчас этот вопрос изучается, сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. На официальном открытии конференции «Татары Прииртышья: история и современность» он напомнил, что в Семее уже есть памятник Габдулле Тукаю и улица Джалиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Татар-информ.

«Недавно мы приехали в Кокшетау на открытие памятника Мусе Джалилю, и посетили возможное место установки памятника Мусе Джалилю в Семее. Надеемся, что городские власти окажут поддержку. Понятно, что нужно соблюсти все протокольные мероприятия. Но открытие памятника - это большое уважение к истории и к народам», – сказал В. Шайхразиев.

Татары сыграли большую роль в жизни казахского народа, считает заместитель акима города Семея Айдар Садырбаев .

«Наша история глубоко взаимосвязана, пересекается, делить между собой нам нечего. Мы знаем, что казахстанская интеллигенция училась в Казани, и татары сыграли свою роль во время становления казахского государства», – заявил А. Садырбаев.

Он также призвал «ценить то, что было пережито старшим поколением» и противостоять тому, что «история переписывается на чей-то субъективный лад».

«Мы беспрепятственно пересекаем границы, гостим друг у друга. Поздравляю с праздником Сабантуй. Бик зур рэхмэт!» – сказал Садырбаев.









Фото: tatar-inform.ru











