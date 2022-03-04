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Памятник легендарному полководцу Бауыржану Момышулы открыли в Таразском гарнизоне

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Марта 2022, 18:25
Памятник легендарному полководцу Бауыржану Момышулы открыли в Таразском гарнизоне

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В механизированной бригаде регионального командования «Юг» состоялось открытие памятника Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Бауыржан Момышулы был пламенным патриотом, верным своим принципам, профессионалом своего дела, посвятившим всего себя служению Отчизне, – сказал министр обороны. – Можно долго и много говорить о высоких личных морально-деловых качествах, выдающихся исторических заслугах, присущих этому великому и замечательному человеку, истинному патриоту своей Родины. Он сделал все, чтобы мы и новые поколения не только помнили, но и равнялись на него».

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После церемонии открытия памятника министр обороны и аким Жамбылской области посетили музей воинской части.

Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков сделал запись в книге почетных гостей, пожелав личному составу бригады достойно нести имя легендарного полководца. «Его наследие должно быть настольной книгой каждого военнослужащего войск», – записал в книге министр.

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В 2021 году воинской части было присвоено имя легендарного офицера Бауыржана Момышулы. Военнослужащие считают это большой честью и знаком особого доверия. Все свои достижения в ратном труде личный состав механизированной бригады посвящает памяти великого полководца, на примере героизма и любви к Родине, а также произведениях которого воспитывается не одно поколение казахстанских военнослужащих.


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