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    22:45, 21 Май 2024 | GMT +6

    Памятник Курмангазы открыли в Ашхабаде

    курмангазы
    Фото: посольство РК в Ашхабаде

    В столице Туркменистана состоялось открытие памятника великому казахскому кюйши, композитору Курмангазы Сагырбайулы, творчество которого было тесным образом переплетено с историей и культурой народов Центральной Азии, передает корреспондент Kazinform.

    Памятник установлен на территории паркового комплекса Ашхабада, посвященного национальному поэту и философу Туркменистана Махтумкули Фраги. Парк расположен на южной окраине Ашхабада, у подножия горного массива Копетдаг, который отделяет Туркменистан от Ирана.

    В церемонии открытия памятника приняли участие главы и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

    В ходе торжественного события режиссёр Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули Мекан Жумабаев под аккомпанемент одного из самых популярных произведений Курмангазы - кюя «Адай» в исполнении преподавателя Национальной консерватории имени М.Кулиевой, заслуженного деятеля искусства Туркменистана Османа Гуджимова прочитал стихи Шабаза Иманалиева «Курмангазы».

    Теги:
    Культура Архитектура Искусство Туркменистан Памятник
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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