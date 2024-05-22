Памятник Курмангазы открыли в Ашхабаде

В столице Туркменистана состоялось открытие памятника великому казахскому кюйши, композитору Курмангазы Сагырбайулы, творчество которого было тесным образом переплетено с историей и культурой народов Центральной Азии, передает корреспондент Kazinform.

Памятник установлен на территории паркового комплекса Ашхабада, посвященного национальному поэту и философу Туркменистана Махтумкули Фраги. Парк расположен на южной окраине Ашхабада, у подножия горного массива Копетдаг, который отделяет Туркменистан от Ирана.

В церемонии открытия памятника приняли участие главы и сотрудники дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе торжественного события режиссёр Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули Мекан Жумабаев под аккомпанемент одного из самых популярных произведений Курмангазы - кюя «Адай» в исполнении преподавателя Национальной консерватории имени М.Кулиевой, заслуженного деятеля искусства Туркменистана Османа Гуджимова прочитал стихи Шабаза Иманалиева «Курмангазы».